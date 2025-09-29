Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

La momia más antigua y mejor conservada es de un Lama gordo que murió de un infarto

El descubrimiento de la momia mejor conservada del mundo

Por Josue Carrillo

La momia más antigua y mejor conservada es de un Lama gordo que murió de un infarto
La momia más antigua y mejor conservada es de un Lama gordo que murió de un infarto
En septiembre de 1972, en la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, China, un equipo arqueológico dirigido por Xia Nai, en colaboración con más de 1,500 estudiantes locales y con el apoyo del primer ministro Zhou Enlai, finalizó la excavación de un complejo de tumbas de más de 2,000 años de antigüedad.

El hallazgo más significativo fue la tumba de Xin Zhui, conocida como la Dama Dai (218-168 a.C.). Su cuerpo se encontró en un estado de conservación sin precedentes, siendo considerada la momia mejor preservada del mundo. A diferencia de otros restos antiguos, la Dama Dai conservaba sus órganos internos intactos, la piel elástica y flexible, y restos de sangre aún presentes en sus venas. Su rostro permanecía casi completamente preservado.

El análisis forense reveló detalles cruciales sobre su salud y la causa de su muerte. Los exámenes patológicos indicaron que la Dama Dai sufría de múltiples afecciones que sugieren un estilo de vida de opulencia. Se encontraron evidencias de obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes y cálculos biliares. La conclusión médica fue que la Dama Dai falleció a causa de un ataque cardíaco, lo que demuestra que las enfermedades cardiovasculares ya estaban presentes en las élites de la antigua China.

Este descubrimiento no solo proporcionó una visión asombrosa sobre las prácticas funerarias de la época, sino que también ofreció información valiosa sobre la salud y la dieta de la aristocracia de la dinastía Han, demostrando que las enfermedades relacionadas con el estilo de vida no son un fenómeno exclusivamente moderno.

Al Dia

La momia más antigua y mejor conservada es de un Lama gordo que murió de un infarto

El descubrimiento de la momia mejor conservada del mundo
Deportes

Venezuela se llevó el bronce mundial en el torneo juvenil de pelotica de goma

El cuadro nacional se impuso ante el mexicano en el juego semifinal por la medalla de bronce
Al Dia

Muere hombre al estrellarse en su motocicleta en la carretera Lara-Zulia

Al parecer, perdió el control
Deportes

El zuliano Diego Silva se coronó en el Manaus International Open IBJJF 2025

El atleta zuliano dejó en alto al país tras una destacada participación que le otorgó el oro en la competición que reunió a los mejores del Jiu Jitsu

