Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

La Nasa afirma haber descubierto "posibles signos de vida" en el pasado en Marte

En rueda de prensa, Nicola Fox, administradora asociada a la dirección de Misiones Científicas detalló que: "Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua"

Por Candy Valbuena

La Nasa afirma haber descubierto
Esta imagen proporcionada por la NASA muestra al róver Perseverance Mars de la NASA tomándose una foto compuesta por 62 imágenes individuales, el 23 de julio de 2024. Foto: NASA vía AP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Nasa afirmó este miércoles, 10 de septiembre que ha descubierto posibles signos de vida en el pasado en Marte, en una muestra de roca recopilada por el róver Perseverance en el planeta rojo.

"Este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte", dijo en una rueda de prensa Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la Nasa.

"Es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que estuvo allí hace miles de millones de años", agregó la doctora, mostrando una fotografía de los supuestos signos de vida en Marte.

Lee también: Fallece Jim Lovell, ícono de la NASA y protagonista de la misión Apolo 13 

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

¡Coman huevo!: Una alternativa en la mesa zuliana, ante el costo de las carnes de res, cerdo y pollo

¡Coman huevo!: Una alternativa en la mesa zuliana, ante el costo de las carnes de res, cerdo y pollo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 10 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Úrsula Corberó Anuncia su Embarazo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Mundialistas

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Reemplazarán billetes de 20 y 100 dólares: Entérese si habrá implicaciones en el efectivo circulante en Venezuela

Activan servicio ‘El Gaitero’: Llegando el AGUA en estas cuatro parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio ‘El Gaitero’: Llegando el AGUA en estas cuatro parroquias de Maracaibo y San Francisco

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 10 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

En zonas del Lago de Maracaibo, se espera formación de mantos nubosos asociados a precipitaciones variables
Al Dia

El Teatro Baralt con sabor: ¡Azúcar!, el espectáculo musical que honra el alma, la voz y el ritmo de Celia Cruz”

El gran estreno será el 17 de octubre a las 7:00 p.m. en la Gran Sala del emblemático recinto cultural zuliano.
Internacionales

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Esta es la primera vez que drones rusos son derribados sobre el territorio de un miembro de la OTAN

Al Dia

Disturbios entre venezolanos y colombianos tras partido de Eliminatorias en Bogotá

Caos en el centro de Bogotá durante el desarrollo del juego entre venezolanos y colombianos por Eliminatorias Sudamericanas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025