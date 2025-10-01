La NASA anunció planes para crear una "un pueblo" en la Luna

El administrador de la NASA, Sean Duffy, anunció planes ambiciosos para establecer una presencia humana permanente y sostenible en la Luna, recoge Daily Mail.

"Vamos a tener vida humana sostenida en la Luna", prometió.

Durante el Congreso Aeronáutico Internacional celebrado en Sídney, Australia, Duffy reveló que la agencia espacial estadounidense no solo planea establecer un simple puesto de avanzada en la superficie lunar, sino todo "un pueblo" para la década entrante.

El proyecto se enmarca dentro del programa Artemis de la NASA. La primera gran misión, Artemis II, está programada para febrero del próximo año y llevará a una tripulación de cuatro astronautas en un viaje alrededor de nuestro satélite natural por primera vez en más de 50 años.

El objetivo final es construir una base capaz de albergar humanos de forma permanente, que se construiría con materiales encontrados en la superficie lunar.

¿Cómo planean hacerlo?

Aunque los detalles técnicos aún no están definidos, el concepto de la base lunar comienza a tomar forma con la visión actual de Duffy. La propuesta consiste en utilizar energía atómica materializada en un reactor de fisión de menos de 15 toneladas con una capacidad de producción de 100 kilowatts de electricidad.

Según los cálculos de la agencia, esta cantidad sería suficiente para abastecer de energía a la base lunar durante las largas noches lunares de 14 días, cuando los paneles solares no son operativos.

Paralelamente, la NASA está estudiando métodos de construcción, con una línea de investigación que consiste en utilizar el suelo lunar, mezclado con otros materiales en condiciones de microgravedad, para fabricar cemento. De demostrarse viable, esta técnica permitiría imprimir en 3D estructuras habitables directamente en la Luna, utilizando principalmente recursos locales.

La visión de Duffy deja clara la ambición: "Estados Unidos volverá a la Luna y, esta vez, cuando plantemos nuestra bandera, nos quedaremos". Esta declaración subraya el compromiso prospectivo de establecer una presencia duradera, en contraste con las breves visitas del programa Apolo, con el objetivo final de sentar bases para un asentamiento humano sostenible.

Noticia al Día