Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

La NBA arranca con un número récord de jugadores internacionales

Otro de los datos que más ha llamado la atención es la presencia de 71 jugadores europeos, la cual es hasta ahora la cifra más alta que se ha alcanzado.

Por Isidro Lopez

La temporada 2025-26 de la NBA ha comenzado rompiendo récord, ya que la liga ha anunciado un número récord de 135 jugadores internacionales, provenientes de 43 países y seis continentes.

Además de superar el récord anterior de 125 jugadores internacionales que se estableció en la temporada 2023-24, también ha logrado igualar una vez más el máximo histórico de países representados que se había alcanzado anteriormente en la temporada 2017-18.

Europa y el mundo toman la delantera

Otro de los datos que más ha llamado la atención es la presencia de 71 jugadores europeos, la cual es hasta ahora la cifra más alta que se ha alcanzado.  

En este sentido, Francia lidera este contingente con 19 representantes, seguido por el Reino Unido con cuatro. Yéndonos a otro continente, se ha empatado el récord de 13 australianos una vez más. 

Esta “invasión” internacional ha despertado un gran interés en los fans fuera de Estados Unidos, y es de esperarse que los próximos partidos se vivan con una enorme intensidad en todos los continentes. Pero lo que ya es una realidad es que muchos aficionados están buscando formas de participar activamente en la temporada, consultando datos y buscando algún código promocional Estelarbet para añadirle más picante a los encuentros.

Con esta sería la quinta temporada consecutiva que la NBA tiene más de 120 jugadores internacionales en sus filas, y la duodécima con un mínimo de 100. Si algo es claro, es que la globalización cada vez es mayor, pues al menos 30 equipos de la liga cuentan con al menos un jugador internacional en sus plantillas.

Algunos nombres de esta “invasión” internacional

Sin embargo, la presencia de tantos extranjeros solo remarca sus títulos como algunas de las superestrellas más importantes de la competición. La lista incluye al bicampeón del MVP y campeón de la NBA en 2021, Giannis Antetokounmpo, quien es, probablemente, el máximo exponente del poderío físico europeo. Junto a él, el tres veces MVP y campeón en 2023, Nikola Jokić. 

La nueva generación viene pisando fuerte, con el cinco veces All-Star Luka Dončić maravillando con su talento ofensivo. El francés Victor Wembanyama, quien se coronó Novato del Año 2023-24 y All-Star 2025, representa una nueva evolución del deporte con su combinación inédita de altura y habilidad. 

Por su parte, Canadá es el país no estadounidense con más representantes, con 23 jugadores. Esta sería la duodécima temporada consecutiva con el título. Le siguen bien de cerca Francia y Australia, con 19 y 13 jugadores, respectivamente, y un poco más atrás Alemania (7) y Serbia (6).

¿Por qué la NBA es hoy más internacional que nunca?

Se trata del resultado de la evolución del propio deporte. Probablemente, el punto de inflexión haya sido el Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, que despertó el interés de millones de jóvenes y, al mismo tiempo, hizo que la liga se tomara la ambiciosa estrategia de expandirse globalmente, organizando partidos de pretemporada en diferentes continentes y creando programas de desarrollo como Basketball Without Borders.

Y claro, los propios equipos de la NBA perfeccionaron sus redes de ojeadores internacionales, estableciendo una presencia permanente en Europa, África y Oceanía para descubrir talentos jóvenes, y de esta forma, algunos jugadores que eran desconocidos para el mercado estadounidense ahora llegan a la liga con una preparación de élite.

