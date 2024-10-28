Viernes 15 de agosto de 2025
Al Dia

La niña Angélica Nero también conquista corazones con su talento para el baile

Angélica Nero, una talentosa niña de 3 años, ha capturado la atención de miles de seguidores en las redes sociales…

Por Haroldo Manzanilla

Angélica Nero, una talentosa niña de 3 años, ha capturado la atención de miles de seguidores en las redes sociales con su increíble talento para la música, el canto y la danza.

Con una presencia en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, Ángelica ha logrado convertirse en una pequeña estrella, compartiendo sus actuaciones y aprendizajes musicales con el mundo.

Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Ángelica ha demostrado una habilidad natural para la música, aprendiendo a tocar el piano y el violín, y participando en recitales y conciertos infantiles.

Su cuenta de Instagram, gestionada por sus padres, muestra su progreso y sus actuaciones, lo que ha generado una base de seguidores entusiastas que siguen su viaje artístico.

La pequeña Angélica no solo se destaca por su talento, sino también por su carisma y su energía, lo que la convierte en una influencer infantil que inspira a otros niños a perseguir sus sueños y pasiones. Con cada video y publicación, Angélica sigue demostrando que la edad no es un impedimento para alcanzar grandes logros.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Noticias Relacionadas

Educación

Ministerio de Educación dio a conocer el calendario para la reintegración escolar de migrantes que han regresado

El Ministerio de Educación ha presentado un cronograma para la reinserción escolar de niños y adolescentes migrantes retornados, que busca…
Educación

El 85 % de la matrícula escolar estudia en escuelas y liceos públicos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el 8 5% de los estudiantes del país asisten a escuelas públicas….
Nacionales

Río Orinoco bajó más de medio metro, pero continúa por encima de la cota de desborde en Amazonas

El nivel del río está en 52,84 mts sobre el nivel del mar
Nacionales

¿Cómo sacar un permiso de viaje para niños y adolescentes en Venezuela?

Si el niño se desplaza con alguno de los progenitores, no necesitará de algún permiso

