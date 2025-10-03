Viernes 03 de octubre de 2025
La Niña Gaby a los 18 añitos cuando fue cheerleader

La bailarina e influencer venezolana Gaby Mendoza, conocid como “La Niña de La Guerra de los Sexos”, compartió un emotivo…

Por Haroldo Manzanilla

La Niña Gaby a los 18 añitos cuando fue cheerleader
La bailarina e influencer venezolana Gaby Mendoza, conocid como “La Niña de La Guerra de los Sexos”, compartió un emotivo TBT en sus redes sociales donde rememoró su paso como cheerleader del equipo Cocodrilos de Caracas, una experiencia que vivió a los 18 años y que marcó un antes y un después en su carrera artística.

“¡Wow, cuando fui cheerleader de Cocodrilos de Caracas! Apenas tenía 18 añitos y nadie creía que era buena idea entrar ahí. Y yo, con mi poca edad, decidida a ser feliz bailando y a aprovechar las oportunidades”, escribió con nostalgia.

Durante esa etapa, Mendoza formó parte del staff de animación que acompañaba al conjunto capitalino en los partidos de baloncesto, de la mano de la reconocida empresa Maltín Polar, lo que le permitió viajar, disfrutar del deporte y sumar experiencias únicas.

La artista recordó esos años como un verdadero trampolín que la impulsó a conquistar nuevos escenarios y abrirse paso en distintos ámbitos del entretenimiento. “Parte de mi carrera como bailarina fue trampolín a muchísimas otras cosas grandes que luego viví, que ya ustedes saben”, añadió.

Hoy, Gaby Mendoza celebra esa vivencia como una de las más significativas de su juventud, que le dejó recuerdos imborrables y la motivación para seguir creciendo profesionalmente.

