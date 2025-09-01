​La obra "Evasión en el espejo" arrasa en el Festival de Teatro Venezolano en el Baralt

​La obra "Evasión en el espejo" cautivó a los asistentes de la Sala Experimental del Teatro Baralt en Maracaibo, el pasado 30 de agosto. La presentación se dio en el marco del Festival de Teatro Venezolano, donde la pieza de la agrupación Experimental de Teatro 261 fue aclamada por el público y la crítica. Este éxito marca un hito para la agrupación, confirmando su talento y potencial en el escenario.

​Experimental de Teatro 261, es una compañía emergente que surgió por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Facultad Experimental de Arte (FEDA) de LUZ. Con esta obra, rindieron homenaje al maestro César Chirinos al versionar su pieza clásica, "Suspirando ante el espejo", dándole un enfoque fresco y contemporáneo que resonó con la audiencia.

​La obra contó con las actuaciones destacadas de María P. Carvajal en el papel de "Semíramis" y de Gustavo Harris como "La voz". La dirección y producción estuvieron a cargo de un equipo talentoso y comprometido, que trabajó en conjunto para llevar esta pieza a la escena. Althair Dávila, Robert Zambrano y Gustavo Harris formaron la complicidad creativa que hizo posible este montaje.

​Con su presentación, Experimental de Teatro 261 demostró que la nueva generación de artistas en Maracaibo está más que preparada para asumir el reto de crear y producir propuestas originales. Su trabajo, que se inspira en los maestros del teatro local, es una clara señal de que el futuro de las artes escénicas en la ciudad está en excelentes manos, con una generación motivada y lista para dejar su propia huella.

Fotos: Cortesía

