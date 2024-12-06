La OMS envió expertos para ayudar en la misteriosa muerte de 71 personas en El Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enviado expertos para ayudar a las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo (RDC) a investigar una misteriosa enfermedad que ha causado al menos 71 muertos en una zona remota del suroeste del país, informó este viernes 6 de diciembre dicha agencia de la ONU.

Los expertos quieren "determinar la causa de una enfermedad aún no diagnosticada" notificada en la provincia de Kwango, especialmente en la localidad de Panzi.

Los síntomas de la enfermedad incluyen dolor de cabeza, tos, fiebre, dificultad para respirar y anemia, pero "hasta que no se reciban los resultados de las pruebas de laboratorio, no se sabe con certeza cuál es la causa", subrayó la instancia.

El equipo de la OMS integra epidemiólogos, médicos, técnicos de laboratorio y expertos en prevención y control de infecciones y comunicación de riesgos.

Los expertos entregarán medicamentos esenciales, kits de diagnóstico y recopilación de muestras para ayudar a analizar y aclarar la causa de la enfermedad.

"Se están realizando todos los esfuerzos posibles para identificar la causa de la enfermedad, comprender sus modos de transmisión y garantizar una respuesta adecuada lo más rápidamente posible", dijo la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

Panzi es una comunidad rural situada a más de 700 km de la capital de la RDC, Kinsasa, con un acceso por carretera difícil y una red de comunicaciones limitada.

Hasta el momento, la enfermedad se ha registrado en siete de las treinta zonas sanitarias de Kwango, y la mayoría de los casos se han detectado en tres de las siete zonas sanitarias afectadas.

"Se está investigando un patógeno respiratorio como la gripe o el covid-19 como posible causa, así como la malaria, el sarampión y otros", agregó la OMS.

La RDC está en "alerta máxima" por la enfermedad, de la que se han detectado 382 casos, incluidos al menos 71 muertos, indicó este jueves el ministro congoleño de Salud Pública, Samuel Kamba Mulamba.

Noticia al Día/EFE