Sábado 04 de octubre de 2025
La OPEP+ decide este domingo si prosigue con aumento mensual de la producción

La OPEP+ liderada por Arabia Saudí y Rusia, decide este domingo

Por Ernestina García

La OPEP+ decide este domingo si prosigue con aumento mensual de la producción
La OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decide este domingo si prosigue con su aumento mensual de la producción, esta vez para noviembre, y que podría ser mayor a los 137.000 barriles diarios (bd) aprobados para octubre.

La decisión la tomarán en una videoconferencia ocho ministros de Energía del grupo (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) que en 2023 acordaron recortes voluntarios para apuntalar entonces los precios del crudo.

De aprobarse, sería el octavo incremento mensual desde abril, de entre 137.000 y 548.000 bd, con un aumento total de las cuotas de producción de más de 2,5 millones de barriles diarios (mbd), lo que equivale a alrededor del 2,4 % de la demanda mundial.

Con estos incrementos, la OPEP+ revierte dos recortes voluntarios de 2023: uno de 2,2 mbd asumido principalmente por Arabia Saudí y Rusia, y otro de 1,65 mbd repartido entre esos ocho miembros del grupo.

Los analistas ven en esta política un giro en la estrategia de la OPEP+, impulsado principalmente por Arabia Saudí, a favor de recuperar cuota de mercado asumiendo precios más bajos, en lugar de la política de apuntalar los precios mediante fuertes recortes de las extracciones.

Esta semana, varios medios especularon con un fuerte aumento de la producción, de hasta 500.000 barriles diarios, el triple de lo acordado para octubre, una versión que la OPEP+ desmintió por «inexacta y engañosa» en las redes sociales, algo poco habitual.

Crudos de referencia internacional, como el petróleo intermedio de Texas (WTI), que cerró la semana en 61,05 dólares por barril, han acumulado las mayores bajadas de los últimos meses debido a la perspectiva de una subida de la producción del grupo y una ralentización económica en EE.UU. por el cierre parcial del Gobierno federal.

Noticia al Día/EFE

