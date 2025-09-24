La OPI celebra su 28° aniversario en París: Gala en la Sorbona y reconocimiento a Jonathan Ibarah como Personalidad del Año

En el marco de su 28° aniversario, la Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) celebrará el próximo 16 de octubre una ceremonia de alto contenido cultural en la Sala Leard del Anfiteatro de la Universidad de la Sorbona, París.

Esta Gala internacional reunirá a comunicadores, académicos, empresarios y líderes sociales en una jornada consagrada al reconocimiento, la reflexión y el compromiso con los valores humanos.

Durante el evento se presentará una conferencia magistral que abordará las complejas circunstancias que atraviesa el ejercicio periodístico en el mundo contemporáneo. Como es ampliamente reconocido por la opinión pública, el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas en diversas regiones del planeta, enfrentando riesgos que desafían la libertad de expresión, la integridad física y la dignidad de quienes lo ejercen.

Reconocimiento a la trayectoria ética y empresarial

Uno de los momentos centrales de la Gala será la entrega del Premio Personalidad del Año, distinción que honra a comunicadores y figuras del quehacer internacional que, desde sus respectivas responsabilidades, contribuyen activamente al desarrollo de sus pueblos, con especial énfasis en iniciativas que benefician a la juventud en situación de extrema vulnerabilidad.

Con sobrados méritos, el empresario Jonathan Ibarah Salim, presidente de la Cadena de Tiendas Damasco, será uno de los galardonados. De profesión Ingeniero de Sistemas, el Sr. Salim ha consagrado su vida al servicio de un país que celebra su éxito y reconoce el sacrificio personal que ha implicado la consolidación de una empresa generadora de empleo para un gran número de personas, cuyo impacto se multiplica a través de las familias que representan.

La OPI felicita al Ingeniero Jonathan Ibarah por este galardón, que se convierte en una obligación moral para que sus merecedores continúen aportando, física y moralmente, sus diversos recursos en beneficio del proceso de desarrollo que demandan los pueblos.

Compromiso con la educación

Como parte de esta celebración, la OPI firmará convenios estratégicos con universidades privadas, orientados a otorgar becas educativas a jóvenes latinoamericanos de sectores vulnerables, fortaleciendo así su misión de inclusión, formación y excelencia académica.

Fundada en 1997, durante la VII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, la OPI ha sostenido desde sus orígenes un firme compromiso con el mejoramiento profesional de periodistas y estudiantes en los países donde tiene presencia. Su labor trasciende lo informativo, convirtiéndose en un puente de dignidad, memoria activa y cooperación internacional.

Un llamado a la conciencia global

La ceremonia en París no solo celebra un aniversario: convoca a la conciencia, al diálogo y a la acción. En estos tiempos, la OPI reafirma su vocación de servicio, su defensa de los valores humanos y su compromiso con la educación, la cultura y la paz.

La Organización de Periodistas Iberoamericanos OPI, Felicita, al Ing. de sistemas, Jonathan Antonio Ibarah, por el merecido reconocimiento, en unión de su honorable familia, en especial a su señora Madre, Nazcha Salim y su señora esposa, Veruzka Roa.

Nota de Prensa