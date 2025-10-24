La Orquesta Sinfónica Venezuela celebra su 95° aniversario con segundo concierto este domingo 26-Oct

La Orquesta Sinfónica Venezuela presentará este domingo 26 de octubre el segundo concierto de la serie "Lo Nuestro", en el marco de la celebración por su 95 aniversario.

A las 11:00 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, se llevará a cabo la función, bajo la dirección del maestro invitado, Oswaldo Pajares.

“Celebrar 95 años se dice fácil, pero son muchas vivencias, éxitos y una tradición muy rica. Es un honor poder acompañarlos en este recorrido musical”, expresó Pajares en entrevista concedida a Unión Radio.

La programación

El programa incluirá la Obertura de Las Bodas de Fígaro y el Concierto para flauta en Sol mayor de Mozart, interpretado por la joven flautista Luisana Pérez, así como la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms, pieza que el director calificó como “una joya del romanticismo musical”.

La orquesta continuará su temporada aniversario con una programación diversa que busca conectar con nuevos públicos y destacar la versatilidad de sus músicos. “Vale la pena reencontrarse con esta orquesta, tanto para quienes ya la conocen como para quienes la descubren por primera vez”, añadió Pajares.

