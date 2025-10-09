"La paz de Venezuela derrotará la amenaza bélica de Trump": Alcalde Di Martino

“No es un lema, es un hecho que nace desde nuestro corazón, somos gente de paz; es un legado de El Libertador; de Antonio José de Sucre; del comandante Hugo Chávez y lo mantiene nuestro timonel el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, de la paz y el diálogo".

Así lo enfatizó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, durante la entrega de las plazas “Antonio José de Sucre” y “Junín”, totalmente renovadas, en un acto realizado la noche de este miércoles 8 de octubre.



Al ser consultado sobre el contexto bélico que procura el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del pueblo venezolano, aseguró que esta batalla también será vencida como ya lo ha hecho el país, en otras oportunidades.

“Nosotros vamos a vencer esta batalla, tengan fe que con nuestro pueblo hermoso, con nuestra Fuerza Armada Bolivariana, vamos a ganar vamos a seguir adelante y vamos a avanzar”, agregó

Señaló que, “más allá de todo el bombardeo psicológico ejercido a través de medios de comunicación pagados por el imperio para desestabilizar a Venezuela, no lo lograrán, porque nosotros hemos transitado muchos caminos: paro petrolero, guarimbas, bloqueo; lo vivimos y aquí está el pueblo firme”.

Destacó el alcalde bolivariano que “somos exportadores de paz, no de la guerra, rechazamos los misiles, el imperialismo y la intervención militar del gobierno norteamericano; estamos en pie de paz, en pie de amor. Aquí está la gente, aquí está la alegría, aquí está la sonrisa", concluyó Di Martino.

Noticia al Día/Nota de prensa