Jueves 09 de octubre de 2025
Al Dia

"La paz de Venezuela derrotará la amenaza bélica de Trump": Alcalde Di Martino

Giancarlo Di Martino, durante la entrega de las plazas “Antonio José de Sucre” y “Junín”

Por Ernestina García

Facebook Twitter Whatsapp Telegram

“No es un lema, es un hecho que nace desde nuestro corazón, somos gente de paz; es un legado de El Libertador; de Antonio José de Sucre; del comandante Hugo Chávez y lo mantiene nuestro timonel el presidente Nicolás Maduro, el presidente obrero, de la paz y el diálogo".

Así lo enfatizó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, durante la entrega de las plazas “Antonio José de Sucre” y “Junín”, totalmente renovadas, en un acto realizado la noche de este miércoles 8 de octubre.


Al ser consultado sobre el contexto bélico que procura el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra del pueblo venezolano, aseguró que esta batalla también será vencida como ya lo ha hecho el país, en otras oportunidades.

“Nosotros vamos a vencer esta batalla, tengan fe que con nuestro pueblo hermoso, con nuestra Fuerza Armada Bolivariana, vamos a ganar vamos a seguir adelante y vamos a avanzar”, agregó

Señaló que, “más allá de todo el bombardeo psicológico ejercido a través de medios de comunicación pagados por el imperio para desestabilizar a Venezuela, no lo lograrán, porque nosotros hemos transitado muchos caminos: paro petrolero, guarimbas, bloqueo; lo vivimos y aquí está el pueblo firme”.

Destacó el alcalde bolivariano que “somos exportadores de paz, no de la guerra, rechazamos los misiles, el imperialismo y la intervención militar del gobierno norteamericano; estamos en pie de paz, en pie de amor. Aquí está la gente, aquí está la alegría, aquí está la sonrisa", concluyó Di Martino.

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Quédate tranquila que yo te voy a curar: Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Quédate tranquila que yo te voy a curar: Impactantes testimonios sobre los milagros de JGH

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

Karol G hace historia: Actuará en el Victoria’s Secret Show 2025

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Anna Kournikova luce su pancita en un paseo por Miami

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 9 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Petro informó que hay

Petro informó que hay "indicios" que la última lancha bombardeada por EEUU es colombiana

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Congreso de Diputados español aprobó un embargo de armas a Israel

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

León XIV valora el legado social y popular de la iglesia latinoamericana en su exhortación

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias, según reporte del Inameh

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Llegan 197 connacionales entre ellos cuatro niños de EEUU

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 09 de octubre 2025

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Un escritor húngaro ganó hoy el Premio Nobel de Literatura

Noticias Relacionadas

Al Dia

"La paz de Venezuela derrotará la amenaza bélica de Trump": Alcalde Di Martino

Giancarlo Di Martino, durante la entrega de las plazas “Antonio José de Sucre” y “Junín”
Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

Estas jornadas comenzaron este 9-O, en el Ambulatorio Maracaibo-Oeste
Al Dia

¡Impulso estratégico! Zulia analiza crear ‘Plan Bandera’ para la siembra de cinco millones de plántulas de cacao

Estas acciones se llevan a cabo siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y del gobernador bolivariano, Luis Caldera.
Al Dia

Andrea Rubio, Miss International 2023 regresa a Japón como anfitriona del certamen 2025

La exmiss celebrará su regreso a Japón de una forma muy especial: será la anfitriona del Miss International 2025.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025