La pesadilla del basurero de la calle 20 con 70

Evencio López decidió ayer no lanzar mas su acostumbrada bolsa de basura en la esquina de las calles 20 con 70, antigua zona residencial, hoy en el olvido y la inasistencia de los organismos competentes.

Soñó , Evencio, que aquella montaña de desperdicios tomaron vida y en asamblea decidieron volver por cuenta propia al lugar de donde les habían expatriado. Bolsas tras bolsas caminaron a las casas que creyeron suyas y las inundaron.

Así entonces, las bellas cajas donde antes estuvo alojada la bola de jamón PLUMROSE, las latas de maíz tierno, los empaques de huevos, los cofrecitos de plástico con las marquesas, el ejército de frascos de mayonesa y salsa de tomate, los restos de papas, cebollas, ramas de cilantro, medio pasticho, huesos y huesos de pollos, hamburguesas a medio comer, tequeños amputados a mordiscos, salchichas con la piel verde se lanzaban encima de las personas hasta cubrirlas y sofocarles.

Tras la podredumbre venían las moscas.

¡La basura está viva!, gritaban. Evencio despertó y sudoroso se dijo asimismo "asimismo, no vuelvo a botar mas basura en esa vaina".

JC