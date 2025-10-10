La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo

En la 77 (5 de julio) con 22, frente a Fiorela y el Banco Venezolano de Crédito, está la placita Paul Harris, construída para celebrar las bodas de oro (50 años) del Club Rotary Internacional.

Es un lugar acogedor. Un tríangulo con plantas, grama, pequeños bancos. A la izquierda del busto que domina la plaza, la rueda dentada símblo del Rotary Internacional.

Estuvimos allí durante el día y, por la tarde, esperamos caer la noche para ver encendidas las luces con un estilo sobrio, los faroles iluminados y reflectores rojo,azul y amarillo. El busto del Dr. Paul Harris tiene en su base tres placas con los principios fundamentales de la organización.

Así nos cuenta la IA Geminis la historia del Rotary Club Internacional

La historia de Rotary International comienza con la visión de un hombre: Paul Harris, un abogado de Chicago.

Fundación: Harris fundó el Club Rotario de Chicago, Illinois, EE. UU. , el 23 de febrero de 1905 . Su idea era crear un círculo de profesionales de diversos campos para fomentar el intercambio de ideas y, sobre todo, forjar lazos de amistad, recreando el espíritu de camaradería de los pequeños pueblos donde había pasado su juventud.

Los Cuatro Primeros Rotarios: La primera reunión se celebró en la oficina de Gustavus H. Loehr (ingeniero de minas), junto a Paul Harris , Silvester Schiele (comerciante de carbón) y Hiram E. Shorey (sastre).

Nombre "Rotary": Se eligió este nombre porque, al principio, las reuniones rotaban e intercambiaban de local, celebrándose en las diferentes oficinas o lugares de trabajo de los miembros.

Expansión y Servicio: Pronto, los socios se dieron cuenta del potencial para ayudar a su comunidad. Uno de los primeros proyectos de servicio fue en 1907, cuando el club se reunió para discutir la instalación de servicios higiénicos públicos en Chicago. La organización creció rápidamente. En 1910, con 16 clubes, se formó la Asociación Nacional de Clubes Rotarios . Para 1912, ya había clubes fuera de EE. UU. (Canadá y Reino Unido). En 1922 , debido a la rápida extensión internacional, el nombre se cambió oficialmente a Rotary International .

Ideal de Servicio: El objetivo central de Rotary es "estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna", lo que se traduce en sus programas y proyectos humanitarios.

Hitos Importantes: A lo largo del siglo XX, Rotary se expandió por todo el mundo. En 1979 , Rotary lanzó un proyecto para vacunar a seis millones de niños contra la polio en Filipinas, lo que escaló hasta convertirse en su prioridad máxima: la iniciativa PolioPlus para la erradicación mundial de la poliomielitis. Las mujeres fueron admitidas como socias en los clubes rotarios a partir de 1987-1988 . Rotary ha creado también programas para jóvenes como Rotaract (para adultos jóvenes) e Interact (para adolescentes).



Hoy en día, Rotary International es una red global de líderes voluntarios, apolítica y aconfesional, con más de 1.4 millones de socios distribuidos en más de 46,000 clubes, dedicados a abordar desafíos humanitarios en sus comunidades y en el mundo.

JC

Noticia al Día/ Con recursos de internet