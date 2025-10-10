Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo

Construída para celebrar las bodas de oro (50 años) del Club Rotary Internacional.

Por Josue Carrillo

La placita Paul Harris de día y de noche embellece a Maracaibo
La placita Paul Harris
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la 77 (5 de julio) con 22, frente a Fiorela y el Banco Venezolano de Crédito, está la placita Paul Harris, construída para celebrar las bodas de oro (50 años) del Club Rotary Internacional.

Es un lugar acogedor. Un tríangulo con plantas, grama, pequeños bancos. A la izquierda del busto que domina la plaza, la rueda dentada símblo del Rotary Internacional.

Estuvimos allí durante el día y, por la tarde, esperamos caer la noche para ver encendidas las luces con un estilo sobrio, los faroles iluminados y reflectores rojo,azul y amarillo. El busto del Dr. Paul Harris tiene en su base tres placas con los principios fundamentales de la organización.

Así nos cuenta la IA Geminis la historia del Rotary Club Internacional

La historia de Rotary International comienza con la visión de un hombre: Paul Harris, un abogado de Chicago.

  • Fundación: Harris fundó el Club Rotario de Chicago, Illinois, EE. UU., el 23 de febrero de 1905. Su idea era crear un círculo de profesionales de diversos campos para fomentar el intercambio de ideas y, sobre todo, forjar lazos de amistad, recreando el espíritu de camaradería de los pequeños pueblos donde había pasado su juventud.
  • Los Cuatro Primeros Rotarios: La primera reunión se celebró en la oficina de Gustavus H. Loehr (ingeniero de minas), junto a Paul Harris, Silvester Schiele (comerciante de carbón) y Hiram E. Shorey (sastre).
  • Nombre "Rotary": Se eligió este nombre porque, al principio, las reuniones rotaban e intercambiaban de local, celebrándose en las diferentes oficinas o lugares de trabajo de los miembros.
  • Expansión y Servicio:
    • Pronto, los socios se dieron cuenta del potencial para ayudar a su comunidad. Uno de los primeros proyectos de servicio fue en 1907, cuando el club se reunió para discutir la instalación de servicios higiénicos públicos en Chicago.
    • La organización creció rápidamente. En 1910, con 16 clubes, se formó la Asociación Nacional de Clubes Rotarios.
    • Para 1912, ya había clubes fuera de EE. UU. (Canadá y Reino Unido). En 1922, debido a la rápida extensión internacional, el nombre se cambió oficialmente a Rotary International.
  • Ideal de Servicio: El objetivo central de Rotary es "estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna", lo que se traduce en sus programas y proyectos humanitarios.
  • Hitos Importantes:
    • A lo largo del siglo XX, Rotary se expandió por todo el mundo.
    • En 1979, Rotary lanzó un proyecto para vacunar a seis millones de niños contra la polio en Filipinas, lo que escaló hasta convertirse en su prioridad máxima: la iniciativa PolioPlus para la erradicación mundial de la poliomielitis.
    • Las mujeres fueron admitidas como socias en los clubes rotarios a partir de 1987-1988.
    • Rotary ha creado también programas para jóvenes como Rotaract (para adultos jóvenes) e Interact (para adolescentes).

Hoy en día, Rotary International es una red global de líderes voluntarios, apolítica y aconfesional, con más de 1.4 millones de socios distribuidos en más de 46,000 clubes, dedicados a abordar desafíos humanitarios en sus comunidades y en el mundo.

JC

Noticia al Día/ Con recursos de internet

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Rebelión de La Sabana del Teque (Por Ángel R Lombardi Boscán)

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

Inicia reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

Apareció en Caracas el estudiante de bachillerato desaparecido en Carabobo

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

CLEZ impulsa charla sobre “Prevención del cáncer de mama y sus nuevas realidades”

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Lil Uzi Vert, rapero excéntrico que se implantó un diamante en la frente y un fans se lo arrancó en pleno concierto

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Falleció niña de 2 años tras caer en un tanque de agua en Cojedes

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

Se ‘coronan’ ciento noventa y tres millones trescientos mil bolívares los ganadores del Nobel

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía

De cinco balazos mataron a hombre en Barinas: Le dejaron un cartel que decía "por violador"

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Asesinó a su expareja y huyó con su hija de 4 años en Táchira

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Nueve heridos dejó volcamiento de un autobús en la autopista Petare-Guarenas

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Inversora Catatumbo: Balance de Situación

Noticias Relacionadas

Nacionales

Sector transporte registra repunte por demanda de productos navideños

Durvelle explicó que el aumento en la operatividad de buques refleja una mayor dinámica en el sector. Señaló que recientemente se contabilizaron siete embarcaciones en actividad en Puerto Cabello y dos en La Guaira, cifras superiores a las registradas en meses anteriores
Nacionales

Sector transporte registra repunte por demanda de productos navideños

Durvelle explicó que el aumento en la operatividad de buques refleja una mayor dinámica en el sector. Señaló que recientemente se contabilizaron siete embarcaciones en actividad en Puerto Cabello y dos en La Guaira, cifras superiores a las registradas en meses anteriores
Al Dia

Padrino López tras despliegue del plan “Independencia 200” en Aragua, Falcón y Zulia: “Que nadie se quede por fuera”

El ministro de Defensa resaltó que la ODDI ejecutará 27 acciones territoriales para mantener cotidianidad del país
Al Dia

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

"Creo que este comité ha sido testigo de muchos tipos de campañas y atención mediática", afirmó el presidente del Comité Noruego del Nobel, sin mencionar al mandatario estadounidense.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025