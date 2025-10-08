La pluma que bordó la fe zuliana

Fe zuliana. En el corazón de una Maracaibo que ya no existe, donde las aceras eran confidencias y las casas susurraban memorias, caminó Graciela Rincón Calcaño. Era 1934 y la Calle Obispo Lasso de la Vega aún conservaba su aliento colonial, sus balcones de madera y sus silencios aristocráticos. Allí, entre sombras de almendros y murmullos de rezos, se capturó una imagen que hoy revive como un suspiro: Graciela, joven y firme, detenida en el tiempo.

Foto: Todo Zulia

Poetisa, narradora, articulista, autora dramática. Pero sobre todo, alma. Graciela no escribió versos, los respiró. Su sensibilidad lírica y su fervor espiritual la llevaron a componer la letra del himno a la Virgen de Chiquinquirá, canto que aún se eleva como plegaria en cada rincón del Zulia. Su voz, hecha palabra, se convirtió en estandarte de fe, en eco de una devoción que no envejece.

Foto: Aleteia

Estudió en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, donde las letras eran semillas y las mujeres, tierra fértil. Allí se formó, entre libros y esperanzas, entre la disciplina y el vuelo. Su pluma no solo narró, sino que bordó el alma de una ciudad que aprendió a reconocerse en sus estrofas.

Foto: Basílica La Chinita

La fotografía, cortesía de la familia Rincón y publicada por Alejandro José Barboza en La Maracaibo de Antier, nos devuelve a ese instante detenido. A esa calle que ya no es, pero que aún respira en la memoria. A esa mujer que no solo caminó por Obispo Lasso, sino que lo convirtió en verso.

Foto: Basílica La Chinita

Gracias a Juan Quintino, fuente generosa de esta historia, podemos mirar atrás sin nostalgia, solo con reverencia. Porque Graciela no fue solo autora, fue testimonio. Y su legado, como la Virgen que cantó, permanece intacto en el corazón de los marabinos.

Noticia al Día con información de Juan Quintino