"La precipitada aeronave era pilotada en un vuelo de entrenamiento": comunicado de la FANB

Luego de la caída del helicóptero Enstrom 480, siglas 61647, las autoridades de la FANB se pronunciaron al respecto.

Las víctimas de esta tragedia quedaron identificadas como, Noglys Carolina García Rondón, mayor (instructora), y el teniente de corbeta, Carlos Alfonzo Castillo Sánchez (alumno piloto).

El suceso ocurrió este viernes 3 de octubre, cuando el helicóptero Enstrom 480, siglas 61647, de la Aviación Militar Bolivariana, se precipitó en el área de San Vicente, parroquia Tacarigua del municipio Girardot.

A través de un comunicado, la Fuerza Armada detalló, que la aeronave en cuestión era pilotada la mayor García Rondón.

“Ante este lamentable accidente, el ciudadano Nicolás Maduro, presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la FANB, ha ordenado iniciar las averiguaciones pertinentes con el objeto de determinar las posibles causas del siniestro, a tal efecto, este despacho activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución”, indicaron en el informe.

