La primera Caravana Chiquinquireña se realizará este sábado 4-Oct en la zona Sur

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Maracaibo anunció la realización de la primera Caravana Chiquinquireña, un evento que marca el inicio de las festividades patronales del Zulia en honor a la Virgen Morena.

La caravana, que unirá a la feligresía mariana, se dirigirá hacia la zona sur de la ciudad el sábado 4 de octubre.

Detalles de la Convocatoria

El santuario mariano, conocido popularmente como el "Cofre de Oro", hizo la siguiente invitación:

"Te invitamos a participar de la Primera Caravana Chiquinquireña rumbo a la zona sur. La salida será este sábado 4 de octubre a las 4:00 p. m. desde la Basílica. Nuestra amada Chinita saldrá a las calles para anunciar la llegada de las fiestas patronales 2025, cuya Bajada de la Sagrada Reliquia será el próximo sábado 26 de octubre."

"Acompáñanos en tu vehículo con tu familia y forma parte de esta ruta de devoción mariana."

La fiesta en honor a la Reina Morena lleva, este año, como lema: "Con Chiquinquirá, adoremos a Jesús, fuente de toda santidad".

Les compartimos, a continuación, el recorrido de la caravana que divulgó la Basílica.

Noticia al Día/RRSS

Fotos: Basílica