La producción de Palma Aceitera está a punto de paralizarse en Sur del Lago

A través de un comunicado emitido por la junta directiva de la Federación de Palmicultores de Venezuela (FEPALVEN), dieron a conocer la grave situación por la que están atravesando.

En nombre de sus agremiados y productores que a nivel nacional conforman más de cien mil has del cultivo y representados por su presidente, Luis Roberto Urbina Contreras, informaron sobre la enorme crisis y casi la paralización total del sector productor primario de racimos de fruta fresca de Palma Aceitera.

"Esta crisis es generada por el incumplimiento de los acuerdos establecidos por la cadena de oleaginosas en cuanto al precio fijado para el pago de la fruta de la palma aceitera del 17% del precio de venta del aceite crudo, por parte de las plantas extractoras", plasmaron en el comunicado.

Agregaron, que tienen hasta tres semanas sin pagarle a los productores.

En el comunicado acotaron, que las importaciones irregulares de aceites y grasas desde el vecino país Colombia, atentan directamente contra el precio y la recepción de las cosechas de la palma, principalmente en el Sur del Lago de Maracaibo.

"Solicitamos de manera urgente una reunión definitiva con la participación de los productores, para resolver lo más pronto posible esta situación. Todos conocemos el acuerdo del conglomerado de aceites y grasas, que antes de importar aceites y grasas se deben recibir y darle prioridad al procesamiento de las cosechas nacionales, el pago oportuno del 17 % para la RFF y las plantas extractoras deben adecuar sus patios de recepción, ajuste de logística y turnos para procesamiento de la fruta de palma, de tal manera que no se pierda la producción", detallaron en el comunicado.

Noticia al Día