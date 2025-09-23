La PTJ de Cecilio Acosta fue el Hotel Chama y era de mi mamá: Revelaciones de Rafael Tiano

Para empezar hay que aclarar que en Cecilio Acosta todavía funciona una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que, hasta 2003, fue PTJ, nos dice tajante, Rafael Tiano Díaz, emprendedor, hijo de una española con un italiano.

Los registros fotográficos en el álbum familiar dan cuenta que desde 1963 ¡funcionó allí El hotel Chama que era de su mamá, María de la Soledad Díaz Abreu, cuenta Tiena mostrando una fotografía de tamaño 8X10 donde se le aprecia de niño gateando en uno de los balcones, al frente se ven unas casonas o quintas que aún se mantienen.

Pero, los padres de Tiano, no solamente eran dueños de El Chama. "Me acuerdo del bar Brasilia, El Botón de Oro, El Pirámide. Mi madre administró El Hotel Yuma, un restaurant en Margarita- Nueva Asparta, por varios años. Tuvieron varias boutiques. Mi papá tuvo el Hotel Suizo, el Hotel Los Ositos, en Los Andes, aparte de El Presidente, accionista del Hotel Roma, y también, del Hotel Chama, explica Tiano.

Rememorando

La PTJ de Cecilio la recordamos así:

A la entrada – mano izquierda- estaba la sala de Comando y recepción de denuncias.

. De seguido – a la derecha- la sala de sumario.

A la izquierda, el calabozo.

Una escalera que conducía: 1er piso, Despacho del Jefe de Regiones. Despacho de Delincuencia Organizada.

Segundo piso: Despecho del Jefe de Delegación, al frente Brigada Contra Robos, al lado Brigada Contra Homicidios.

Tercer piso: habitaciones para Jefe de Delegación y Jefe de Regiones

Planta Baja por la entrada posterior se ubicaba La Brigada de Vehículos.

Al lado izquierdo esta la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas.

JC