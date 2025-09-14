La reina Letizia arriba a sus 53 años: Símbolo de elegancia real

La familia real española afronta una semana muy especial. Para empezar, la reina Letizia cumple este lunes, 15 de septiembre 53 años, siempre elegante e impecable en cada una de sus apariciones públicas.

Letizia no tiene actos oficiales programados en su agenda para el día de su cumpleaños. Sin embargo, es probable que esté preparando su viaje de este martes, a Egipto. Se trata de la primera visita oficial de los reyes al país desde su proclamación, en el 2014.

Ella sabe que, como en cada viaje, acaparará la atención con su indumentaria y probablemente aprovechará para promocionar firmas españolas con guiños al país que visita y más tratándose del primer viaje de Estado de este año. En Egipto, los reyes permanecerán hasta el viernes 19 de septiembre, donde por el momento se sabe que presidente del país, Abdelfatah Al Sisi, y su esposa, Entissar Amer, los recibirán en el palacio Al Ittihadiya, su residencia de El Cairo, además de acudir a la celebración de un foro empresarial y visitar las misiones arqueológicas españolas.

