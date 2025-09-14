Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

La reina Letizia arriba a sus 53 años: Símbolo de elegancia real

Una de las mejores vestidas en la realeza y la que sabe cómo acaparar las miradas

Por Candy Valbuena

La reina Letizia arriba a sus 53 años: Símbolo de elegancia real
La reina Leticia cumpe 53 años este lunes, 15 de septiembre. Foto: JUANJO MARTIN | EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La familia real española afronta una semana muy especial. Para empezar, la reina Letizia cumple este lunes, 15 de septiembre 53 años, siempre elegante e impecable en cada una de sus apariciones públicas.

Foto: © Gtresonline

Letizia no tiene actos oficiales programados en su agenda para el día de su cumpleaños. Sin embargo, es probable que esté preparando su viaje de este martes, a Egipto. Se trata de la primera visita oficial de los reyes al país desde su proclamación, en el 2014.

Ella sabe que, como en cada viaje, acaparará la atención con su indumentaria y probablemente aprovechará para promocionar firmas españolas con guiños al país que visita y más tratándose del primer viaje de Estado de este año. En Egipto, los reyes permanecerán hasta el viernes 19 de septiembre, donde por el momento se sabe que presidente del país, Abdelfatah Al Sisi, y su esposa, Entissar Amer, los recibirán en el palacio Al Ittihadiya, su residencia de El Cairo, además de acudir a la celebración de un foro empresarial y visitar las misiones arqueológicas españolas.

Foto: Getty Images

Doña Letizia, una de las mujeres más elegantes de la realeza. Foto: GTRES

Lee también: Así fue la reacción de la reina Letizia cuando Gustavo Petro intenta saludarla con un beso en la cumbre de la ONU 

Noticia al Día/Con información de Todo Alicante/Agencias

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Niños marabinos en la Vereda del Lago: Risas, juegos y diversión, hasta el último día de vacaciones

Niños marabinos en la Vereda del Lago: Risas, juegos y diversión, hasta el último día de vacaciones

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

La cabimera y el tumbarrancho de fiesta: Hoy es día Mundial de la Arepa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Noticias Relacionadas

Sucesos

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Ambos fueron llevados en vehículo particular hasta el hospital tipo II María Auxiliadora Muyale de Serafín
Sucesos

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Ambos fueron llevados en vehículo particular hasta el hospital tipo II María Auxiliadora Muyale de Serafín
Al Dia

Onda tropical N° 34 se desplaza desde oriente al centro del país este domingo 14-Sept

El inameh estima precipitaciones en varias zonas del país. Para este domingo se estima la entrada de la OT N° 35 al territorio venezolano

Sucesos

Fuerte accidente vial en La Rotaria

El conductor fue llevado a un centro de salud cercano

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025