La reina Letizia rompe a llorar en Valencia entre insultos y reproches

Sobre las 12 de la mañana, han llegado a Paiporta (Valencia), los Reyes Felipe VI y la Reina Letizia. Para conocer en primera mano las tareas de rescate y recuperación de suministros básicos.

El gesto serio de la Reina era evidente. Ha escuchado con atención las explicaciones de los responsables, y también han visitado a José Andrés que ayuda dando comidas a los valencianos, para luego ver los daños sobre el terreno.

Mientras, Felipe VI pedía calma y hablaba con los ciudadanos que se acercaban. Una de las afectadas, se ha dirigido directamente a la reina Letizia, reprochándole la gestión de la tragedia. La Reina, no ha podido evitar las lágrimas.

Una mujer es consolada por un hombre mientras en un recuadro se observa a una persona sentada en una calle inundada y llena de escombros.

