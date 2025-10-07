La canonización del Dr. José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres," se celebrará el 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro, Roma, y con actos especiales en su pueblo natal, Isnotú, cerca de Boconó.

Para los devotos que parten desde Maracaibo hacia el estado Trujillo, la ruta más habitual es terrestre, ya que no existen vuelos comerciales directos a Boconó. La travesía requiere planificación debido a la falta de un servicio de autobús directo entre ambas ciudades.

Opciones terrestres y conexiones necesarias

Debido a que no hay un autobús directo de Maracaibo a Boconó, el viaje debe hacerse con al menos una escala. La mejor ruta sugerida implica tomar un autobús desde Maracaibo hasta el Terminal de Mérida o Valera, para luego hacer transbordo hacia Boconó o Isnotú. La duración del primer tramo hasta Mérida o Valera puede ser de aproximadamente 7 horas, dependiendo de las condiciones de la carretera.

Costos estimados y duración del viaje

El costo estimado del pasaje en autobús desde Maracaibo hasta el Terminal de Mérida (una de las paradas de conexión) se sitúa en $15 y los carritos por puesto entre $25 y $30 por persona, variando según la línea de transporte y el tipo de unidad. El tramo subsiguiente de conexión a Boconó puede tomar varias horas adicionales. El viaje completo en vehículo particular es la opción más rápida, con una duración de unas 4 horas y 30 minutos.

Recomendaciones para una peregrinación exitosa

Se recomienda a los peregrinos comprar sus pasajes con anticipación, especialmente dada la alta demanda esperada para la fecha de la canonización y las celebraciones locales en Isnotú. Es aconsejable consultar directamente con las líneas de autobuses del Terminal de Maracaibo sobre las posibles rutas de conexión a Valera o Mérida como punto intermedio. Planificar con tiempo asegurará una experiencia más cómoda para honrar al futuro santo venezolano en su tierra.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día