Martes 07 de octubre de 2025
La Ruta a Isnotú: De Maracaibo a Boconó para la Gran Celebración

José Gregorio Hernández Cisneros​​ fue un médico, científico, profesor, filántropo católico, y franciscano seglar venezolano, ​ declarado beato por la Iglesia católica.

Por Pasante1

La canonización del Dr. José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres," se celebrará el 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro, Roma, y con actos especiales en su pueblo natal, Isnotú, cerca de Boconó.

Para los devotos que parten desde Maracaibo hacia el estado Trujillo, la ruta más habitual es terrestre, ya que no existen vuelos comerciales directos a Boconó. La travesía requiere planificación debido a la falta de un servicio de autobús directo entre ambas ciudades.

Opciones terrestres y conexiones necesarias

Debido a que no hay un autobús directo de Maracaibo a Boconó, el viaje debe hacerse con al menos una escala. La mejor ruta sugerida implica tomar un autobús desde Maracaibo hasta el Terminal de Mérida o Valera, para luego hacer transbordo hacia Boconó o Isnotú. La duración del primer tramo hasta Mérida o Valera puede ser de aproximadamente 7 horas, dependiendo de las condiciones de la carretera.

Costos estimados y duración del viaje

El costo estimado del pasaje en autobús desde Maracaibo hasta el Terminal de Mérida (una de las paradas de conexión) se sitúa en $15 y los carritos por puesto entre $25 y $30 por persona, variando según la línea de transporte y el tipo de unidad. El tramo subsiguiente de conexión a Boconó puede tomar varias horas adicionales. El viaje completo en vehículo particular es la opción más rápida, con una duración de unas 4 horas y 30 minutos.

Recomendaciones para una peregrinación exitosa

Se recomienda a los peregrinos comprar sus pasajes con anticipación, especialmente dada la alta demanda esperada para la fecha de la canonización y las celebraciones locales en Isnotú. Es aconsejable consultar directamente con las líneas de autobuses del Terminal de Maracaibo sobre las posibles rutas de conexión a Valera o Mérida como punto intermedio. Planificar con tiempo asegurará una experiencia más cómoda para honrar al futuro santo venezolano en su tierra.

José Montiel / Pasante

Noticia al Día

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Presidente Maduro: Papa León XIV abraza a Venezuela para ayudarla a preservar la paz

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Al Dia

Más de 250 semáforos inteligentes serán instalados en Maracaibo, para un total de 50 intersecciones semaforizadas

Siguiendo lineamientos del Gobierno Nacional, de la mano del gobernador del estado Zulia Luis Caldera y el alcalde del municipio…
Al Dia

Plataforma Patria asigna dos bonos simultáneos en el mes de octubre

Usuarios reportan que la Plataforma Patria está asignando dos bonos simultáneos correspondientes al mes de octubre (Bono Único Familiar y…
Cultura

Cabimas celebra a su Patrona: La Virgen del Rosario y el Clamor de sus Gaiteros

​A las 5:30 pm, se realizaron las primeras vísperas solemnes de Nuestra Señora del Rosario,

Farándula

The Beatles se mantienen vigentes: Ringo Starr

El álbum de The Beatles más vendido es Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, aunque también se destaca el álbum doble The Beatles (El Álbum Blanco) por sus ventas masivas en Estados Unidos, siendo el único que ha logrado múltiples certificaciones de platino.


