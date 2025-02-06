Martes 19 de agosto de 2025
La salud del Papa afectada por fuerte bronquitis: Continuará su agenda en su residencia hasta el sábado

El santo padre había dejado de lado algunas actividades ante su cuadro gripal

Por Candy Valbuena

La salud del Papa afectada por fuerte bronquitis: Continuará su agenda en su residencia hasta el sábado
El papa Francisco. Foto: EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
El papa Francisco padece una bronquitis y, por eso, para continuar con su agenda, las audiencias de mañana viernes y del sábado tendrán lugar en su residencia, la Casa Santa Marta, según informó este jueves la Santa Sede en un comunicado.

"A causa de una bronquitis que le afecta estos días, y para poder continuar con sus actividades, los días viernes 7 y sábado 8 de febrero, las audiencias del Papa Francisco se desarrollarán en Casa Santa Marta", se indica en una breve nota.

Ya ayer, durante la tradicional audiencia general de los miércoles, el pontífice argentino, de 88 años, no leyó su catequesis por sufrir "un fuerte resfriado", según se disculpó él mismo, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Este sábado está previsto que el papá reciba al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y al arzobispo de esa ciudad, José Ángel Sáiz Meneses, como parte de la delegación organizadora del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla.

Otras afecciones

El pasado diciembre, también por un resfriado, el papa no leyó su catequesis de los miércoles y posteriormente tampoco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus, que celebró en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta.

En el pasado, el pontífice argentino ha sufrido algunos problemas de gripe y respiratorios que incluso le obligaron a estar en marzo de 2023 ingresado tres días en el hospital Gemelli de Roma.

Además, el pasado 19 de enero apareció en la ventana del Palacio Apostólico para el Ángelus con la voz ronca y algo de tos.

Días antes, el pontífice argentino tuvo que ponerse un inmovilizador o tutor externo en el brazo derecho tras sufrir una caída días antes en su residencia.

Y a principios de diciembre se le pudo ver con un hematoma en el rostro a causa de un golpe con la mesilla de noche, según explicó entonces el Vaticano.

Por otro lado, Francisco sufre de una grave gonalgia en la rodilla derecha que le impide caminar por lo que usa una silla de ruedas para moverse o en algunas ocasiones se ayuda con un bastón.

