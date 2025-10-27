Lunes 27 de octubre de 2025
La selección nacional Sub-17 femenina de baloncesto se lleva la medalla de plata en el Sudamericano 2025

Este logro marca la tercera vez que el U17 femenino de Venezuela sube al podio en Sudamérica, habiendo obtenido el oro en Cuenca 2007 y la plata en Asunción 2015. La próxima etapa para esta generación será en 2026, cuando participen en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino, que otorgará cuatro cupos para la Copa del Mundo FIBA Sub-19 Femenino 2027. La sede y fecha del evento aún están por determinar

Por Christian Coronel

La selección nacional Sub-17 femenina de Venezuela se quedó con la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano Fiba Sub-17 Femenino 2025, tras ser superada por Argentina en la final con un marcador de 67-46.

El encuentro comenzó con Luz Vargas como base, acompañada por Antonella Ramos, Astrid Inojosa, Greidysmar Camacaro, y Alexandra Cabeza.

Por su parte, Argentina, bajo la dirección de Paula Budini, alineó a Sofía Gonzalez, Sofía Novoa, Pilar Pajello, Renata Scordo y Francisca Canello. Argentina tomó la delantera rápidamente, logrando un parcial de 11 puntos consecutivos, con Sofía Gonzalez destacándose como la principal generadora de puntos.

Astrid Inojosa anotó los primeros dos puntos para Venezuela, pero no fue suficiente para detener el avance argentino, que terminó el primer cuarto con una ventaja de 28-6.

En el segundo período, aunque la ofensiva venezolana mostró mejoría, Argentina amplió su ventaja, llegando a tener una diferencia máxima de 30 puntos y cerrando la primera mitad con un contundente 50-21. Las argentinas encestaron cuatro triples, sumando un total de siete en la mitad (7/15, 46.6%).

La selección venezolana, a excepción de algunas intervenciones de Inojosa y Camacaro, no logró fluir en su ataque y tuvo dificultades desde la larga distancia (1/13).

La defensa venezolana se ajustó en la segunda mitad, limitando a Argentina a solo siete puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, el esfuerzo defensivo no se tradujo en puntos, ya que Venezuela solo logró encestar dos tiros de campo, finalizando el período con un marcador de 57-30.

En el cuarto período, Venezuela continuó reduciendo la desventaja gracias a cambios defensivos y una mayor intensidad en el uno contra uno. Albanys Ramírez tomó el control en la ofensiva, anotando un par de triples y llevando la diferencia a 15 puntos (61-46) con 3:35 por jugar.

Sin embargo, Venezuela falló sus últimos seis intentos de campo y no volvió a anotar, mientras que Argentina selló el partido con dos conversiones más en segunda oportunidad.

Este logro marca la tercera vez que el U17 femenino de Venezuela sube al podio en Sudamérica, habiendo obtenido el oro en Cuenca 2007 y la plata en Asunción 2015.

La próxima etapa para esta generación será en 2026, cuando participen en el FIBA AmeriCup Sub-18 Femenino, que otorgará cuatro cupos para la Copa del Mundo FIBA Sub-19 Femenino 2027. La sede y fecha del evento aún están por determinar.

