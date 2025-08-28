La señora Nelly Rincón amerita una resonancia magnética: Piden apoyo económico

La señora Nelly Rincón de Castillo requiere ser sometida a una resonancia magnética cerebral con gadolinio para esclarecer su diagnóstico médico, y se trata de un estudio clínico de alto costo.

Sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para costear los gastos que esto implica, por lo cual apelan a la buena voluntad de quienes deseen colaborar con esta noble causa.

Quedan a disposición las siguientes cuentas bancarias para cualquier aporte económico:

Cuenta Corriente. Banco Nacional de Crédito (BNC). 019110315342100108869. C:I. 10427495.

Pago Móvil. BNC. C:I. 10427495. Número de Teléfono: 04246143768.

¡Dios les bendiga!

Foto: Cortesía

