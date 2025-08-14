La Siempre Diva Lila Morillo arribó a sus 85 años

Lila Morillo, la icónica cantante y actriz venezolana, cumple hoy 85 años. Nació un 14 de agosto de 1940 en Maracaibo, estado Zulia, Es considerada una de las figuras más destacadas de la cultura venezolana y una leyenda viva del espectáculo.

La "Siempre Diva Lila Morillo" es un apodo o título que se le ha dado a la reconocida cantante, vedette y actriz venezolana, apelativo con el que se le destaca su larga trayectoria y vigencia en el mundo del espectáculo.

Es considerada una figura icónica de la música y la actuación en Venezuela.

Además de "La Siempre Diva", es conocida por otros apodos como:

La Reina del Cocotero, en referencia a su éxito con la canción "El Cocotero".

La Maracucha de Oro, aludiendo a su origen en Maracaibo, estado Zulia y

La Diva de Venezuela como reconociendo a su impacto y trayectoria en el ámbito artístico nacional.

La inigualable Reina del Cocotero, diva zuliana de belleza deslumbrante, voz poderosa y carisma arrollador nació en la llamada Ciudad del Sol y conquistó el corazón de Venezuela, traspasó fronteras con su arte, su personalidad y su eterna juventud, un misterio con el que sigue maravillando al mundo del espectáculo a sus 85 años.

Se mudó a Caracas con su familia para probar suerte en el mundo del espectáculo. Debutó como cantante en 1955 junto a Mario Suárez, con quien grabó su primer disco.

Madre de Liliana y Lilibeth Rodríguez Morillo —fruto de su recordada unión con José Luis Rodríguez "El Puma"—, Lila ha sabido reinventarse con los años, dejando su huella también en producciones más recientes como “Macarena”, “Viva la Pepa” y la serie “Redención de Amor”.

¡Feliz cumpleaños, Lila! Gracias por regalarnos tanto talento, tanta historia y ese espíritu indomable con el que sigues brillando.

Nogticia al Día/ Fotos: Cortesía