En el marco del Día del Periodoncista, La Sociedad Venezolana de Periodontología, Capítulo Zulia, celebra la semana de la salud de las encías con diversas actividades en Maracaibo desde el 12 hasta el 16 de mayo.

Capítulo Zulia, Sociedad Venezolana de Periodontología. Foto: Isidro López

En rueda de prensa con las Dras. Fabiola Sánchez, presidenta del Capítulo Zulia de la Sociedad Venezolana de Periodoncia, María Virginia Montero, Secretaria y Ana Romero, tesorera, informaron sobre la realización de esta semana de las encías que tienen como objetivo contribuir a mejorar la salud de la población a través de diversas actividades a desarrollarse en Maracaibo.

Destacaron que para celebrar el Día del Periodoncista, a nivel mundial se despliegan la llamada Semana de las Encías y el Capítulo Zulia de la SVP, en conjunto con la Federación Iberoamericana de Periodoncia (FIPP), despliega por segundo año una campaña de educación odontológica donde lo más importante es la prevención.

Para este año tienen programado “Comenzar la primera de muchas actividades escolares en la Unidad Educativa Heriberto Molina. Allí vamos a estar fomentando lo que es la buena higiene bucal, la técnica de cepillado, el uso del hilo dental, que tengan una dieta baja en azúcares y lo más importante, que acudan al odontólogo cada seis meses” detalló la Dra. Fabiola Sánchez.

Dras. Fabiola Sánchez, presidenta del Capítulo Zulia de la Sociedad Venezolana de Periodoncia, María Virginia Montero, Secretaria y Ana Romero, tesorera. Foto: Isidro López

También indicaron que trabajan en conjunto con el Posgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de LUZ y con los estudiantes de pregrado en diversas actividades donde cada semestre, según sus aprendizajes, contribuyen a la campaña de concientización de la salud bucal para la población.

Por último, hicieron una invitación a toda la población a estar informados en la cuenta de Instagram @svp.zulia donde estarán detallando mejor todas las actividades a desarrollar durante la Semana de las Encías en Maracaibo.

