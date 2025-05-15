La SPB definió los cruces de la primera fase de postemporada

Este jueves 15 de mayo, la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) anunció los enfrentamientos de la Súper Ronda, fase donde los ocho equipos clasificados de ambas conferencias iniciarán la lucha por un lugar en la siguiente instancia.

El campeón de la Conferencia Centro Occidental, Gaiteros del Zulia, se medirá ante Gladiadores de Anzoátegui, equipo que finalizó en la cuarta posición de la Conferencia Centro-Oriental.

Por su parte, Brillantes del Zulia, que superó a Toros en el Play-In, enfrentará a Marinos de Oriente, líder y campeón de su conferencia.

Los otros cruces de la Súper Ronda:

Spartans de Distrito Capital vs Trotamundos de Carabobo

Guaiqueríes de Margarita vs Pioneros del Ávila

Hasta el momento, la SPB no ha confirmado la fecha de inicio de esta fase, en la que los equipos buscarán avanzar en la carrera por el título del baloncesto nacional.

