La temperatura en Maracaibo no bajará de 34°C este martes 10-Dic

La mañana de este martes, 10 de diciembre el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica a través de su acostumbrado boletín informativo, buen tiempo con poca nubosidad, tal como se ha apreciado en los últimos días.

Asimismo el organismo destaca temperaturas de entre 24 y 34 grados Centígrados (°C) en la región zuliana, más específicamente en Maracaibo, un ‘calorcito’ propio de la región, aunque en ocasiones pareciera que el termómetro sube más de la cuenta.

El Inameh resalta que en la mayor parte del territorio nacional se apreciará: Cielo poca nubosidad alternando con áreas parcialmente nubladas y mantos nubosos aislados, generadores de lloviznas dispersas en Amazonas, sur de Bolívar, norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, este de Miranda, Sucre y sur del Lago de Maracaibo.

