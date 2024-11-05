"La Tierra tiene fiebre", alerta un experto europeo sobre la temperatura del mar

La temperatura de la superficie del mar ha subido de manera "anormal" en los últimos años y esto intensifica los fenómenos atmosféricos, advirtió este martes en declaraciones a EFE Joachim Saalmüller, experto de la agencia europea de satélites meteorológicos EUMETSAT.

Saalmüller es el responsable de Atención al Usuario y Servicios Climáticos de esta agencia, especializada en monitorizar el tiempo y el clima desde el espacio.

El experto hizo hincapié en "la anomalía de las temperaturas de la superficie del mar": "Tenemos unos cuantos sensores que cubren la superficie del mar a nivel global, y 2023 y 2024 son años muy, muy excepcionales a nivel mundial en cuanto a las anomalías. Son demasiado altos. Por así decirlo, nuestro planeta tiene fiebre", aseguró.

El océano ha absorbido el exceso de calor creado por las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha calentado hasta el punto de que está emitiendo de vuelta ese calor a la atmósfera, lo que acelera la intensidad de los fenómenos meteorológicos.

"Un grado más de calor en la atmósfera es un 7 % más de humedad, lo que supone un acelerador del ciclo hidrológico", resumió.

Matizó que también influye en la ecuación el fenómeno de La Niña que introduce "una variabilidad climática", que se suma al calentamiento global provocado por las emisiones.

Pese a ello, es necesario "trabajar muy duro" para bajarlas y reducir la temperatura. El camino "es muy largo" y es necesario "actuar ahora".

Saalmüller hizo estas declaraciones a EFE en el marco del encuentro ‘Marine User Days’, un foro organizado en Lisboa por EUMETSAT, la Comisión Europea, la Agencia Espacial Europea y otros entes.

"Lo que sucede en nuestros océanos influye en la vida de todos al repercutir en nuestro tiempo meteorológico, el clima, la producción de alimentos, el transporte, las economías y el bienestar en general. Sin embargo, resulta imposible observarlo completamente con sensores in situ", defendió durante el acto de presentación Phil Evans, director general de EUMETSAT.

Noticia al Día / EFE