La tragedia por el asesinato de esta influencer y toda su familia en Jalisco

La Fiscalía General del Estado de Jalisco reveló que los cuerpos hallados sin vida dentro de un carro eran los de Ferrer, su esposo y sus dos hijos.

Por Ernestina García

La tragedia por el asesinato de esta influencer y toda su familia en Jalisco
El viernes 22 de agosto fueron localizados los cuerpos de una familia dentro de una camioneta Ford Ranger Pickup gris, en el cruce de las calles Jorge Delorme y Pensador Mexicano, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, Jalisco.

Eran dos niños y dos adultos yacían dentro del vehículo, sin vida, y con signos de fuerte violencia.

EL jueves 28 de agosto, la Fiscalía General del Estado confirmó que una de las víctimas era Esmeralda Ferrer Garibay.

La mujer, originaria de Michoacán, se había mudado recientemente a la zona metropolitana de Guadalajara con su esposo y sus dos hijos.

Las víctimas fueron identificadas como Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años; su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36; su hijo Gael Santiago, de 13 años; y su hija Regina, de 7 años. Según las autoridades, los cuerpos fueron entregados a sus familiares el lunes 25 de agosto.

De acuerdo con el vicefiscal ejecutivo de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, la principal línea de investigación está relacionada con la actividad del padre de familia, quien se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán.

La desaparición de la familia fue reportada días antes del hallazgo. El seguimiento del caso, con apoyo de videos del C5 y datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, permitió determinar que la camioneta ingresó previamente a un taller mecánico ubicado sobre la Avenida Ejido, poco antes de ser abandonada.

Las pruebas que se recopilaron en primera instancia lograron establecer que la última vez que se les vio con vida fue en un taller mecánico de la ciudad. Activos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y, junto al peritaje hecho por fuerzas de inteligencia, confirmaron el hallazgo de varios signos sospechosos que llevaron a la aprehensión de dos hombres identificados como Héctor Valdivia y ‘El chino’.

Sin embargo, luego de dos días de estar retenidos en instalaciones de la Fiscalía del Estado, fueron dejados en libertad el pasado lunes, 25 de agosto, por falta de elementos para mantenerlos en detención, a pesar de que en el taller se encontraron pruebas de balística y rastros de sangre que llevaron a inducir que allí fueron asesinadas las cuatro personas.
A los dos los recogieron otros dos hombres identificados como José Manuel Arredondo y Gary Omar Silva. Sin embargo, minutos después de salir del recinto, fueron interceptados por dos camionetas de las que salieron sujetos armados y, hasta ahora, permanecen secuestrados y, además, tres han sido reportados como desaparecidos. Estos hechos también son materia de investigación.

La familia asesinada se había mudado recientemente a la zona metropolitana de Guadalajara. La mujer, en sus redes sociales, subió como último video un material dentro de una camioneta roja, diferente a la que está involucrada en el caso.

Las autoridades continúan con la investigación, mientras sostienen que el crimen podría estar relacionado con los negocios que adelantaba el padre de familia. Sin embargo, también se tiene en cuenta la exposición pública de la influenciadora.

En redes sociales, Esmeralda Ferrer mantenía una cuenta de TikTok bajo el usuario @esmeraldafg222, donde sumaba 18 mil seguidores y más de 513 mil “me gusta”. Inició su actividad en 2020 con contenido de lipsync, y posteriormente publicó videos relacionados con lujos y estética asociada al estilo conocido como buchón.

Noticia al Día/Universal México/El Tiempo

