La clavadista Angely Saporita, con tan solo 14 años, escribió un capítulo dorado en la historia de los deportes acuáticos al coronarse como la atleta más laureada de la delegación venezolana en el Campeonato Sudamericano de Clavados Brasil 2025, obteniendo tres medallas.

La trujillana ha demostrado su excelencia y versatilidad al subir al podio en múltiples ocasiones. El día de ayer, obtuvo las medallas de plata en plataforma sincronizado y bronce en trampolín individual 1 metro. Sin embargo, este 2 de octubre, logró su máximo galardón, tras una ejecución impecable en la modalidad Trampolín de 3 metros Individual Femenino que le aseguró la anhelada medalla de oro.

Medalla para Angely Saporita

Esta cosecha de medallas es el resultado de años de dedicación y compromiso con la natación. Con orgullo ha representado al país, dejando su nombre en la historia dando pasos pequeños hacia grandes metas.

Con este triplete de podios, la atleta Trujillana no solo inscribe su nombre en la historia de los clavados sudamericanos, sino que también se posiciona firmemente como una de las mejores clavadistas del continente, manteniendo su firme compromiso en la búsqueda de nuevos éxitos internacionales.

Noticia Al Dia / Arelys Munda