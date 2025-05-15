La UE destinará 38 millones de euros para ayuda humanitaria en Venezuela

La Unión Europea (UE) destinará 120 millones de euros a ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe en 2025, con los "más vulnerables" de Venezuela, Colombia y Haití entre los principales beneficiados, tras recientes desastres naturales y conflictos armados.

"Ante el aumento de las personas que sufren las consecuencias de la violencia y la inestabilidad política en América Latina y el Caribe, la Unión Europea reafirma su firme compromiso de apoyar a las comunidades más vulnerables", dijo la comisaria de la Preparación y la Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La exministra de Exteriores belga señaló que esta nueva financiación de la UE permitirá a sus socios humanitarios, muchos de los cuales se enfrentan a graves déficits de financiación, seguir prestando asistencia vital donde más se necesita.

Parte de esa ayuda también reforzará la preparación ante desastres, ya que América Latina y el Caribe es "una región que se encuentra en primera línea de los impactos del cambio climático y otros peligros, dijo Lahbib.

El anuncio de esta ayuda coincide con el primer aniversario del Memorando de Entendimiento sobre gestión del riesgo de desastres entre la UE y América Latina y el Caribe, firmado en Barbados hace un año para intensificar la cooperación en este ámbito.

Ese Memorando de Entendimiento "es un ejemplo tangible de la cooperación de la UE en materia de resiliencia y preparación", aseguró la comisaria europea, que expresó su deseo de "aprovechar este impulso" y profundizar la cooperación "para proteger y salvar vidas".

El memorando de entendimiento, que fue un resultado clave de la cumbre UE-CELAC celebrada en julio de 2023 en Bruselas, reunió a la Unión Europea y a la región de América Latina y el Caribe (CELAC), representadas por la Agencia de Gestión de Emergencias y Desastres del Caribe (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en Centroamérica y República Dominicana (Cepredenac) y la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), así como a Chile, Cuba y México.

Desglose de la ayuda

En Venezuela, se destinarán 38 millones de euros a organizaciones humanitarias. Esta financiación se destina a la crisis actual en el país, en el que se calcula que hay unos 20 millones de personas con necesidad de ayuda humanitaria, centrándose en la protección de los grupos vulnerables, la salud, la nutrición y la educación.

En Colombia, 21 millones de euros apoyarán a las personas desplazadas por conflictos armados y a abordar el impacto de la migración en las zonas fronterizas con Venezuela. Las áreas clave de asistencia incluyen seguridad alimentaria, medios de vida, agua, saneamiento, salud y educación.

Más de 7,7 millones de venezolanos han huido de su país desde 2015, de los cuales más de 2,9 millones viven en Colombia, mientras que alrededor de 1,5 millones buscaron cobijo en Perú y alrededor de 500 mil respectivamente en Ecuador, Chile y Brasil.

La UE asignará otros 10 millones de euros a países en América del Sur para ayudar a esas personas desplazadas forzosamente y en riesgo.

La misma cantidad irá a Centroamérica para personas afectadas por la violencia y la inseguridad alimentaria, y otros 10,1 millones a la preparación ante desastres. Ecuador, por ejemplo, recibirá 2 millones de euros para apoyar a las personas afectadas por el aumento de la violencia.

En el Caribe, Haití recibe más de 18 millones de euros para abordar la crisis humanitaria derivada de la creciente violencia de pandillas. Otros países caribeños recibirán más de 8,5 millones de euros, principalmente para la preparación ante desastres.

