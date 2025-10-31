La UJGH y líderes empresariales definen la "Crossdisciplinariedad" como el motor para afrontar megatendencias globales

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) apuesta al éxito con su II Congreso Internacional de Investigación e Innovación "Dr. José Gregorio Hernández" bajo el lema: "Megatendencias: Catalizando el cambio a través de la Crossdisciplinariedad". El evento se convirtió en un centro de debate sobre cómo las disciplinas deben unirse para afrontar los desafíos globales en los ámbitos tecnológico y educativo.

La conferencia central, celebrada a las 10:00 am en el hall de la institución, contó con la destacada participación del Dr. Felipe Capozzolo, Presidente de FEDECAMARAS Venezuela, quien presentó un Plan Nacional de Inversión y Empleo, durante su ponencia.

Imagen: Reyhans Quiroz

Una visión de país desde la empresa privada

Durante su ponencia, el Dr. Capozzolo enfatizó la necesidad de movilizar ideas hacia iniciativas concretas que promuevan el avance social. Declaró que FEDECAMARAS está diariamente "luchando por un país mejor" y que la empresa privada apoya activamente a la región.

El Plan Nacional de Inversión y Empleo presentado por el líder gremial se estructura en cuatro elementos clave para la expansión productiva:

Formación y desarrollo del talento: Creación de ecosistemas que fortalezcan el empleo, proponiendo una formación continúa desde la empresa privada para un proceso de transferencia de capacidades y competencias en cada ámbito de la vida productiva. Aplanamiento digital y tecnológico: Impulso de la tecnología como modelo catalizador. Esto incluye la creación de un host de productividad digital y una estrategia nacional digital. La colaboración entre Estado, universidad y empresa privada en el acceso tecnológico es clave para el servicio a la ciudadanía. Visión Exportadora: El país debe alinear sus esfuerzos hacia una visión exportadora, priorizando los recursos disponibles para producir dentro de nuestras fronteras. Institucionalidad: Destacó que las naciones triunfan con una institucionalidad robusta que beneficia a la sociedad y se pone al servicio del país, promoviendo la inclusión y la activación empresarial como centros de capacitación.

Capozzolo destacó la conexión directa entre el proceso educativo y social, señalando que el trabajo es un factor fundamental para generar progreso.

Legado e inspiración académica

La universidad, que honra a un epónimo que fue paradigma de la ciencia y el humanismo, estructuró el congreso bajo este manto de inspiración, trascendiendo los límites disciplinarios.

El congreso contará con:

Más de 100 ponencias en las que participaran al menos 96 estudiantes y docentes de pregrado y postgrado de la UJGH.

Tres ponencias magistrales que englobaran el concepto del congreso con ponentes internacionales de Colombia, Chile y Estados Unidos.

Posterior a ellos se materializará un legado tangible en 4 libros digitales sobre temas como el ámbito social, tecnológico, ambiental y ecológico.

Algunas de las personalidades presentes en el evento fueron: la Dra. Gisela Quejada, Rectora de la Universidad José Gregorio Hernández; Juan Andrés Rincón, Vicerrector Académico de la Universidad José Gregorio Hernández, Ixora Gómez en representación de la Universidad del Zulia; la Licenciada María Alejandra Contreras, Presidenta de la Unión de Comerciantes del Estado Zulia; Agustín Matos, Presidente de la Asociación Zuliana de Empresarios y Fabricantes; el Dr. Felipe Capozzolo, Presidente de FEDECAMARAS, junto a otros líderes sociales y gremiales de la región.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Imágenes: Reyhans Quiroz