Lunes 18 de agosto de 2025
La última actuación de Marisela Berti fue en el Señor de los cielos: Su hijo 'El Greñas' la despide con emotivas palabras

La actriz zuliana Marisela Berti, dio vida a Edith Guzmán, una abogada que se desempeñó como embajadora de Venezuela en México

Por Ernestina García

La última actuación de Marisela Berti fue en el Señor de los cielos: Su hijo ‘El Greñas’ la despide con emotivas palabras
Foto. Marisela Berti y su hijo
La actriz zuliana Marisela Berti, dio vida a Edith Guzmán, una abogada que se desempeñó como embajadora de Venezuela en México, en la exitosa superserie de Telemundo que protagonizó Rafael Amaya, fue su última actuación.

La actriz, quien tenía años residenciada en México, continuaba trabajando a sus 74 años.

Su hijo, el también actor de El señor de los cielos Álex Walerstein, más conocido como ‘El Greñas’, dedicó a través de su perfil de Instagram unas emotivas palabras de despedida a su progenitora, a quien agradeció “por ser la mejor mamá” y “por estar siempre".

“Gracias. Gracias por ser la mejor mamá para mí y para mi hermano. Gracias por haberme escogido el mejor padre. Gracias por enseñarme a amar incondicionalmente. Gracias por enseñarme a no dejarme joder. Gracias por enseñarme a ver lo mejor de las peores personas. Gracias por soportar todas las veces que me porté mal. Gracias por abandonar tu vocación para darme tu tiempo. Gracias por estar siempre y por querer estar siempre. Gracias. Descansa y dale un abrazo muy fuerte a mi papá de mi parte, dile que también lo extraño”, escribió Walerstein en las redes sociales.

Si bien el actor no reveló la causa de su muerte, se sabe que Berti atravesó en 2022 un difícil episodio de salud luego de sufrir un infarto cerebral en el hemisferio derecho (ACV). El propio Walerstein solicitaba entonces ayuda por medio de las redes para poder “cubrir los gastos médicos, turnos de enfermería y medicamentos que desafortunadamente el seguro no cubre”.

Berti fue una reconocida actriz que entre la década de los 70 y los 90 participó en exitosas telenovelas en su país de origen, como Sacrificio de mujer, La indomable, Doña Bárbara y Mi amada Beatriz.

La intérprete hizo una larga pausa en su carrera para cuidar a sus hijos y retomó la actuación ya viviendo en México de la mano de El señor de los cielos.

Recordando los inicios de Marisela Berti, actriz, exmiss, modelo y animadora

Nació en Maracaibo el 9 de septiembre de 1950 se crio en Caracas, y logró abrirse camino en la industria del entretenimiento venezolano tras su participación en el certamen más importante del país Miss Venezuela, en el año de 1970, en el cual participó teniendo tan solo 20 años y era una estudiante de modelaje internacional.

Sus ojos castaños oscuros, cabello negro y estatura de 1,70 metros, la hicieron ocupar el puesto de cuarta finalista de aquella edición, en la cual representó al Estado Nueva Esparta.

El concurso celebrado en el Teatro Nacional, fue ganado el 1 julio por la representante del estado Carabobo, Bella La Rosa.

Tras su participación en el Miss Venezuela, comenzó la carrera como animadora y actriz, realizando grandes producciones con el extinto canal Radio Caracas Televisión (RCTV), como “Doña Bárbara”, “La señora de Cárdenas”, “Mi amada Beatriz”, “Señora”, “La usurpadora”, “La italiana”.

Noticia al Día/People

