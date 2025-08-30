La Unión de Chocolateros del Zulia solicitó a la Gobernación participar en Expo Zulia

Con el fin de fortalecer la economía regional, la Unión de Chocolateros del Zulia se reunió con representantes de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia para coordinar su participación en la próxima Expo Zulia.

El encuentro, que se llevó a cabo con gran entusiasmo, contó con la presencia de figuras clave de ambos sectores.

La Gobernación del estado Zulia estuvo representada por el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio Exterior, ingeniero Mario Isea; el Subsecretario de Comercio Exterior, ingeniero Luis Villa; y el Secretario de Desarrollo Agropecuario, licenciado José Sánchez. Por parte de los chocolateros asistieron Elena Osorio (marca Cumbuto), Sugey Córdova (Chocolate Arte 2.0) y Hevert Pérez (Chocolatería Zen).

Durante la reunión, los chocolateros compartieron muestras de sus productos, destacando la alta calidad del cacao regional. También se propuso la creación de una Galería del Cacao y el Chocolate Zuliano. Esta iniciativa busca no solo impulsar la economía local, sino también educar sobre la historia del cacao en el estado, funcionar como un centro de acopio para la comercialización y establecer una ruta turística.

Los representantes de las secretarías mencionadas, en nombre del Gobernador, ingeniero Luis Caldera, mostraron su total respaldo a estas propuestas, destacando el compromiso del sector público y privado para posicionar al Zulia como un referente mundial en la producción de cacao.

Noticia al Día/Nota de prensa