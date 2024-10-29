Sábado 16 de agosto de 2025
La Universidad Rafael Urdaneta se vestirá de gala con un concierto de Huáscar Barradas en el aula magna, para celebrar su 51 aniversario

La Universidad Rafael Urdaneta se vestirá de gala con un concierto de Huáscar Barradas para celebrar su 51 aniversario. El…

Por Javier Sanchez

La Universidad Rafael Urdaneta se vestirá de gala con un concierto de Huáscar Barradas en el aula magna, para celebrar su 51 aniversario
Foto: Xiomara Solano
La Universidad Rafael Urdaneta se vestirá de gala con un concierto de Huáscar Barradas para celebrar su 51 aniversario. El escenario elegido para esta memorable velada será el Aula Magna de Casa de Estudios, donde tanto las autoridades rectorales como la comunidad universitaria, estudiantes y público en general, se congregarán para disfrutar de este espectáculo lleno de música y alegría que se realiza por primera vez en el país.

Foto: Xiomara Solano

Huáscar cautivara a los presentes con su talento y energía con su Sinfonía Inmersiva "Four Elements" con el que ganó el Grammy título escogido para su concierto. Al concluir la presentación, el público podrá disfrutar de la Exposición Fotografía de Andry Jhons ,titulada URU: "Pasado, Presente y Futuro.

Foto: Xiomara Solano

El rector de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), Alfredo León Vethencourt, invitó hoy a través de una rueda de prensa a toda la comunidad zuliana a celebrar los 51 años de la institución que se realizará con una velada cultural que incluye un concierto del músico venezolano Barradas y la exposición de fotografía de Andry Jhons, sobre una retrospectiva del pasado, presente y futuro de la URU.


El rector junto al reconocido artista ganador del Grammy, y el fotógrafo ofrecieron detalles sobre el estreno del concierto Sinfonía Inmersiva “ Four Elements” que se realizará el jueves 31 de octubre en el Aula Magna de la Universidad y estará abierto a todo el público sin ningún costo.

Se trata de un acontecimiento musical con el que el artista obtuvo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica por su disco Four Elements. donde se incluyen unas 200 personas.

Foto: Xiomara Solano

El rector León manifestó que: «Esta celebración de los 51 años de la universidad no puede pasar por debajo de la mesa, y con un realce a la institución con eventos de esta naturaleza.

Cabe destacar que, el Sistema Nacional de Orquestas y Huáscar Barradas, preparan a partir de este año, una serie de conciertos para los venezolanos que pueden experimentar en vivo el minucioso trabajo desarrollado para crear la sinfonía Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus.

Un sueño convertido en Grammy, máxima distinción de la industria musical internacional, hecha en Venezuela con músicos formados en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, cuyo órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar.

Pasado, Presente y Futuro de URU

El reconocido fotógrafo, Andry Jhons, expondrá en la sala baja del Aula Magna ,una retrospectiva sobre el Pasado, Presente y Futuro de URU, con frogarías donde se muestra un recorrido de sus espacios, espectáculos y de su gente desde hace muchos años.

Me siento complacido de compartir con Huáscar que es un artista de fama mundial, que deleitará al público marabino con su concierto y estará acompañado de esta exposición fotográfica.

