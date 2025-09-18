Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

"La Vela", el nuevo tema de Pillopo que ilumina 45 años de gaita zuliana

Gaiteros de Pillopo cumple 45 años siendo una de las agrupaciones más queridas y respetadas por los zulianos. Actualmente, se encuentran promocionando "La Vela", su nuevo tema promocional, que está destinado a ser un éxito más que perdurará en el corazón de la gente.

Por Arelys Munda

El Zulia se viste de gala, Gaiteros de Pillopo, una de las agrupaciones más queridas y respetadas del país, celebra 45 años de trayectoria. Esta no es solo una celebración de música, es un tributo a la pasión, la tradición y el alma del Zulia que han mantenido viva por casi medio siglo.

Para la temporada 2025, Gaiteros de Pillopo ilumina el escenario con su nuevo tema: "La Vela". Durante una agradable visita a la sede de Noticia Al Día, Agustín Méndez compartió con orgullo que esta canción es la nueva composición poética de la agrupación.

Foto: Diego Casanova

El tema, es autoría de los maestros Wolfgang Romero y Leandro "El Papi" Zuleta, cuenta con las emotivas e imponentes voces de Astolfo David Romero y Agustín Méndez. Bajo la dirección general de Luis Camacho y la dirección musical de Héctor Zabala y Ender Méndez, "La Vela" ha logrado una receptividad total en los medios de comunicación regional, demostrando el gran entusiasmo del público por este nuevo capítulo en la historia del grupo.

El público zuliano tuvo una probadita de lo que vendrá para esta temporada, en un espectáculo inolvidable en el Pozón del Saladillo. Más que un concierto, presentaron una antología musical que recorrió los éxitos que han marcado generaciones, desde 1980 hasta la actualidad. La conexión dentro y fuera de la tarima fue mágica y especial, la emoción al interactuar con el público hace que todo lo demás se olvide. Transmitir esa alegría y ese "feeling" con la gente, es lo que mueve a la agrupación a seguir adelante.

Foto: Diego Casanova

La admiración del público por la agrupación no es casualidad. Gaiteros de Pillopo, atesora un catálogo que incluye clásicos inmortales como: "El Barbero", "El Mercado de los Buchones" (tema ganador del primer festival de Industrias Pampero) y el inolvidable "Pa’ Que Luis".

Astolfo David Romero, lo tiene claro: "la gente sigue creyendo en la gaita. La prueba está en que hay una nueva generación que se está enamorando del género, garantizando que el legado continuará". Es por ello que, a pesar de los momentos difíciles como la pandemia, Gaiteros del Pillopo se mantiene en pie, fiel a sus raíces y a su gente.

Con 45 años, la excelencia de la agrupación radica en que han contado con los mejores solistas y atesorado un centenar de gaitas propias que el público no deja de cantar. Su trabajo no solo es música, es un recordatorio de que la gaita está de moda y es eterna. Pillopo es parte de las voces del Zulia, esa voz que resuena en cada rincón del país, uniendo a la gente con orgullo, pasión y sentimiento.

Imagen: @todoslosdiassondegaitas

Por esta razón, se espera que su nuevo tema promocional: "La Vela", no sea solo una canción más, sino un himno que resuene en cada rincón del Zulia y más allá. Es el llamado a la vida que el pueblo gaitero necesitaba, una melodía que invita a cada zuliano a dejar de lado la nostalgia y a vivir el presente con pasión. Como dice su poderosa lírica, que el público, con orgullo y emoción, coreará una y otra vez: "no hay cosa más placentera que disfrutar de la vida". En cada nota de "La Vela", se siente el alma de nuestra tierra, el calor de su gente y la alegría que solo la gaita de Pillopo puede transmitir.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Fotos y video: Diego Casanova (Pasante)

