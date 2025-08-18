La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana Daikerlyn Alejandra González, de 21 años de edad, fue acusada de homicidio involuntario por la trágica muerte de Ava Moore (18), cadete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien perdió la vida al ser embestida por una moto de agua.

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en el lago Grapevine, al noroeste de Dallas. El abogado de la familia Moore confirmó que un jurado del condado de Tarrant, realizó la acusación el pasado viernes 15 de agosto por este delito grave de segundo grado.

Si es declarada culpable, la venezolana podría recibir hasta 20 años de prisión y una multa máxima de diez mil dólares, según las leyes del estado de Texas. El otro señalado es Maikel Alexander Coello Perozo (21) quien enfrenta cargos de obstaculizar la aprehensión o el procesamiento, pues ayudó a González a escapar de lugar de los hechos.

La muerte de la cadete Ava Moore

El hecho ocurrió durante el fin de semana del Memorial Day 2025, el domingo 25 de mayo, cuando la funcionaria salía del lago caminando y fue impactada por una moto acuática, falleciendo poco después por las heridas.

La acusada habría pasado varias veces cerca de los bañistas a alta velocidad, lo que puso en riesgo la vida de los presentes, informó un testigo. La policía informó sobre el arresto de González el 27 de mayo, luego de publicar su foto como sospechosa del homicidio. Su abogado se negó a emitir declaraciones al respecto.

Moore había completado recientemente su primer año en la Escuela Preparatoria de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde formó parte del equipo de baloncesto. Se graduó en 2024 de la Escuela Secundaria Timber Creek.

El abogado de la familia Moore aseguró que pronto iniciará una investigación independiente sobre las políticas de patrullaje acuático, los protocolos de cumplimiento y las medidas de seguridad a nivel local, estatal y federal.

