La venezolana Rosa Martínez conquistó un bronce histórico en el mundial de triatlón en Viña del Mar

La triatleta venezolana Rosa Elena Martínez hizo historia este fin de semana al obtener la medalla de bronce en la categoría Élite Femenina de la Copa del Mundo de Triatlón Viña del Mar 2025, celebrada en Chile. Su actuación marcó un hito para el deporte nacional, al convertirse en la primera venezolana en subir al podio en esta prestigiosa competencia.

Martínez cruzó la meta con un tiempo de 57 minutos y 10 segundos, asegurando su primer podio mundialista y consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.

“Fue muy emocionante, es mi primera vez en un tercer lugar en una Copa del Mundo. Vengo de estar operada del apéndice, tenía cinco meses sin competir y estoy demasiado feliz porque es algo histórico para mi país”, declaró entre lágrimas tras finalizar la carrera.

La atleta, actual campeona nacional de primavera 2025, no solo brilló por su rendimiento físico, sino por su admirable capacidad de resiliencia. Tras superar una cirugía reciente, logró posicionarse entre las mejores del mundo en apenas su segunda competencia internacional del año.