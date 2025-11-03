Lunes 03 de noviembre de 2025
Al Dia

La venezolana Rosa Martínez conquistó un bronce histórico en el mundial de triatlón en Viña del Mar

La venezolana logró bronce en Viña del Mar 2025, que significó su primer podio en Copa del Mundo, logrando una hazaña histórica para el deporte nacional

Por Daniel García

La venezolana Rosa Martínez conquistó un bronce histórico en el mundial de triatlón en Viña del Mar
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La triatleta venezolana Rosa Elena Martínez hizo historia este fin de semana al obtener la medalla de bronce en la categoría Élite Femenina de la Copa del Mundo de Triatlón Viña del Mar 2025, celebrada en Chile. Su actuación marcó un hito para el deporte nacional, al convertirse en la primera venezolana en subir al podio en esta prestigiosa competencia.

Martínez cruzó la meta con un tiempo de 57 minutos y 10 segundos, asegurando su primer podio mundialista y consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada.

“Fue muy emocionante, es mi primera vez en un tercer lugar en una Copa del Mundo. Vengo de estar operada del apéndice, tenía cinco meses sin competir y estoy demasiado feliz porque es algo histórico para mi país”, declaró entre lágrimas tras finalizar la carrera.

La atleta, actual campeona nacional de primavera 2025, no solo brilló por su rendimiento físico, sino por su admirable capacidad de resiliencia. Tras superar una cirugía reciente, logró posicionarse entre las mejores del mundo en apenas su segunda competencia internacional del año.

El triatlón es considerado una de las pruebas más exigentes del deporte, ya que combina natación, ciclismo y carrera en una sola competencia, poniendo a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental de los atletas.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Monseñor Felipe Rincón González presidió el funeral de José Gregorio Hernández: A un paso de ser beatificado

Monseñor Felipe Rincón González presidió el funeral de José Gregorio Hernández: A un paso de ser beatificado

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Templo San Felipe Neri (Por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

Tiburones sorprendió al Magallanes en Valencia

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

3 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 3 de noviembre

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Ángela Aguilar envía mensajes a quienes no la soportan

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Femicidios en Venezuela: Cuando la violencia y la muerte acechan en el hogar

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Sicarios mataron a hombre frente a un taller mecánico en Baralt

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Durant lidera contundente victoria de los Rockets ante Celtics

Pistons superó a Mavericks en México

Pistons superó a Mavericks en México

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

Natti Natasha presenta a su segunda hija, Dominique Isabelle

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

El expríncipe Andrés también perderá su rango militar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 3 de noviembre de 2025

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

Y así fue como Andrés dejó de ser príncipe y quedó fuera del registro de la realeza británica

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

OPEP + anunció que aumentará la producción de crudo en 137 mil bpd a partir de diciembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

La venezolana Rosa Martínez conquistó un bronce histórico en el mundial de triatlón en Viña del Mar

La venezolana logró bronce en Viña del Mar 2025, que significó su primer podio en Copa del Mundo, logrando una hazaña histórica para el deporte nacional
Estilo de vida

La desgracia del príncipe Andrés

El príncipe Andrés, duque de York, nació el 19 de febrero de 1960, siendo el tercer hijo de la reina…
Deportes

Tigres rugió más fuerte en el Monumental y doblegó a Leones

El cuadro bengalí se mantiene firme en liderato de la liga con récord de 11-4 tras derrotar 10-5 a Leones del Caracas en condición de visitante
Al Dia

Poncho en modo tóxico

Una fotografía en la que aparecen el reconocido juglar del vallenato Poncho Zuleta y la creadora de contenido y cantante…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025