La venezolana Valentina Ávila debuta en Nueva York como directora con la obra vanguardista "The Wish"

Ávila es una artista escénica recién graduada del prestigioso Stella Adler Acting Studio en Nueva York, y alumna de la Central Michigan University con un BFA en Actuación y Dirección (y un minor en Danza).

Por Ernestina García

La venezolana Valentina Ávila debuta en Nueva York como directora con la obra vanguardista
La venezolana Valentina Ávila hará su debut como directora y productora en Nueva York con la obra de teatro "The Wish". La producción se presentará en el Pluto’s Loft (Manhattan, Nueva York) el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Ávila es una artista escénica recién graduada del prestigioso Stella Adler Acting Studio en Nueva York, y alumna de la Central Michigan University con un BFA en Actuación y Dirección (y un minor en Danza).

Con experiencia directorial previa en Michigan (incluyendo obras como Lighting Martha y The Baltimore Waltz), Ávila trae a Nueva York su visión creativa. Sus créditos como actriz incluyen papeles destacados como Ophelia (Hamlet), Sophie (The Baby Shower), #11 (The Wolves), y Mrs. Soames (Our Town).

Además, cuenta con experiencia técnica en diseño de luz, sonido y dirección de escena, y ha sido reconocida con premios académicos como el “The Bettisworth Endowed Scholarship in Directing” y una "Irene Ryan award Nomination" por actuación.

Sobre "The Wish"


"The Wish" es una colección de escenas teatrales que se centra en diversas personas que lidian con las consecuencias de los grandes cambios en el clima político de los últimos años. En un orden aleatorio, la obra explora la fragilidad de ciertos derechos a través de una mezcla de:

Humor y narrativas personales

Baile y poesía

Elementos de fantasía (hechizos)

La obra subraya el uso del teatro en vivo como una fuerza de transformación, comunidad y expresión en tiempos de crisis.

Debut de Fruit Fly Theatre Company


"The Wish" marca el lanzamiento y debut de Fruit Fly Theatre Company, una nueva compañía fundada por Valentina Ávila, Valentine Alvarado y Naomi Orange, tres exalumnas de Stella Adler Acting Studio.

Misión de Fruit Fly Theatre Company: "En Fruit Fly Theatre Company, nuestra misión es crear proyectos colaborativos que aborden las luchas modernas, tanto globales como locales, a través de nuevas obras y reinterpretaciones de textos clásicos. Inspirados en los ideales punk, buscamos dar voz a quienes no la tienen e inspirar la autoexpresión mediante la narración comunitaria. Explorando diferentes medios, pretendemos derribar el statu quo y construir un futuro mejor a través de un teatro audaz, inclusivo y vanguardista.”

Equipo de producción y elenco internacional


La obra tiene un equipo de 15 personas, incluyendo:

Dirección y Producción: Valentina Ávila, Asistencia de Dirección, Actriz y Productora: Naomi Orange

Actriz y Productora: Valentine Alvarado, Director de Escena: Zeke Murphy.

El elenco internacional está compuesto por: Sonia Kukula, Lauren Brown, Thais Fernandes, Rickaya Sykes, Ivy Court, Yereni Valero, Anna Fox, Rokah Sejour, Daniela Cusi, Fabiola Vargas y Milena Cataño.

Detalles del Evento:

La obra The Wish Pluto’s Loft, Manhattan, Nueva York se verá el 15 y 16 de noviembre de 2025.

Por la compañía: Fruit Fly Theatre Company (Debut) Para más información, siga a la compañía en Instagram: @FruitFlyTheatreco.

La venezolana Valentina Ávila debuta en Nueva York como directora de teatro.

Noticia al Día

