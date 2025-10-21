La venezolana Nariman Battikha se alzó con el cuarto lugar en el Miss Grand International 2025

Nariman Battikha se mostró feliz y agradecida por su cuarto lugar en el Miss Grand International 2025. La modelo venezolana, de hecho, fue la única latinoamericana entre las cinco finalistas del certamen asiático.

"¡Venezuela se logró! Gracias Dios por mostrarme una vez más que a tu lado todo es posible y que al final tú nos bendecirás siendo quienes realmente somos, sin intentar ser alguien más. Toda la Gloria y honra para ti, que eres el único verdaderamente grande", escribió este domingo en Instagram la reina de belleza.

"Gracias mi Venezuela por acompañarme en este camino, como siempre lo digo, fue un trabajo en equipo", agregó Battikha en su texto, donde también agradece a todo el equipo que la apoyó durante todo el proceso.

La mejor figuración

Nariman Battikha se quedó con la banda de cuarta finalista en la 13ª edición del certamen Miss Grand Internacional, que tuvo su gala final el pasado sábado 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Esta ha sido la mejor figuración de Venezuela en ese concurso en los últimos tres años.

Noticia al Día



