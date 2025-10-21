Martes 21 de octubre de 2025
La venezolana Nariman Battikha se alzó con el cuarto lugar en el Miss Grand International 2025

Nariman Battikha se mostró feliz y agradecida por su cuarto lugar en el Miss Grand International 2025. La modelo venezolana,…

Por María Briceño

La venezolana Nariman Battikha se alzó con el cuarto lugar en el Miss Grand International 2025
Nariman Battikha se mostró feliz y agradecida por su cuarto lugar en el Miss Grand International 2025. La modelo venezolana, de hecho, fue la única latinoamericana entre las cinco finalistas del certamen asiático.

"¡Venezuela se logró! Gracias Dios por mostrarme una vez más que a tu lado todo es posible y que al final tú nos bendecirás siendo quienes realmente somos, sin intentar ser alguien más. Toda la Gloria y honra para ti, que eres el único verdaderamente grande", escribió este domingo en Instagram la reina de belleza.

"Gracias mi Venezuela por acompañarme en este camino, como siempre lo digo, fue un trabajo en equipo", agregó Battikha en su texto, donde también agradece a todo el equipo que la apoyó durante todo el proceso.

La mejor figuración

Nariman Battikha se quedó con la banda de cuarta finalista en la 13ª edición del certamen Miss Grand Internacional, que tuvo su gala final el pasado sábado 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Esta ha sido la mejor figuración de Venezuela en ese concurso en los últimos tres años.

Noticia al Día


Los mantos que lucirá la Chinita este año refuerzan la unión, devoción y fe

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

La Champions regresa este martes con nueve partidos clave

Ejecutaron a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El 21 de octubre se conmemora el Día mundial del ahorro energético

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

Seguros Catatumbo: Comunicado

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Kukur Tihar, el festival en Nepal que homenajea a los perros por su lealtad y compañerismo

La señora Laura Urdaneta necesita una mano amiga para su operación de húmero

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Intensas lluvias generó inundaciones y crecidas de ríos en varios estados de Venezuela

Seguros Catatumbo: Comunicado

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 21 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este lunes, 20 de octubre de 2025 en el…
Efemérides

Día nacional del tequeño

Este día rinde homenaje a una de las delicias más representativas de la cocina venezolana, famosa por su versatilidad y sabor inconfundible.
Al Dia

Rapero P. Diddy podría quedar en libertad esta semana

Señalan que la orden de liberación del detenido podría llegar desde Washington esta semana y que el presidente Donald Trump "hará lo que quiera".
Economía

IVSS pagará la pensión correspondiente al mes de noviembre este miércoles 22-Oct

Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono «Contra la Guerra Económica» para los pensionados del IVSS

