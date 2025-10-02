Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

La vida de Rocío Dúrcal será contada en un documental y una serie

"Buendía Estudios y Sony Music México nos unimos en un gran proyecto dedicado a Rocío Dúrcal", escribieron.

Por Ernestina García

La vida de Rocío Dúrcal será contada en un documental y una serie
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La productora española Buendía Estudios anunció este miércoles que alista un documental y una serie sobre la cantante Rocío Dúrcal, nacida en España, junto a la firma Sony Music México, lo que se suma a una película anunciada el año pasado.

"Buendía Estudios y Sony Music México nos unimos en un gran proyecto dedicado a Rocío Dúrcal", reveló la productora en sus redes sociales.

El anuncio ocurrió primero durante un panel en el Iberseries & Platino Industria, que se denomina como la "mayor cita industrial del audiovisual iberoamericano", en Madrid.

"Hemos anunciado el desarrollo y la producción de una serie de ficción y una serie documental dedicado a Rocío Dúrcal: un icono que trasciende generaciones", concluyó Buendía Estudios sin más detalles.

Estas producciones se suman al anuncio, en septiembre de 2024, de una película sobre la vida de Dúrcal que saldrá dos décadas después de su muerte y explorará su carrera musical, su impacto en la música latina y su relación con el género regional mexicano.

En ese entonces Sony Music Vision, Sony Music México y Dean Altit, de Altit Media Group, destacaron que la producción "rescatará su extraordinaria carrera, su impacto en la música latina y el papel que desempeñó en la popularización de las rancheras y los boleros".

Dúrcal (1944-2006) comenzó su carrera en España, pero en Latinoamérica se le conoce por su carrera en México, donde interpretó éxitos compuestos por el fallecido cantautor Juan Gabriel, como "Costumbres", "Amor eterno" y "Fue un placer conocerte".

A lo largo de su trayectoria obtuvo un Latin Grammy a la excelencia musical en 2005, tres nominaciones a ese premio y otras tres a los Grammy.

También, participó en más de 20 películas, grabó otros tantos discos, registró más de 11.000 millones de audio y video streams globales y vendió más de 40 millones de álbumes.

Noticia al Día/Sonymusic

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Al menos dos muertos tras

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosión de alegría en la Plaza de la República

Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosión de alegría en la Plaza de la República

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

TBT de una Diosa empresaria

TBT de una Diosa empresaria

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Fueron detectados más de cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Capturan a alías

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Noticias Relacionadas

Canonización

Comerciantes, transportistas y devotos se unen para celebrar a José Gregorio Hernández en la Arquidiócesis de Mérida

La Arquidiócesis de Mérida, realizará diversos eventos para homenajear al Dr. José Gregorio Hernández ante su inminente canonización.
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud comienza trabajos de rehabilitación de la Clínica Popular Corito 1

El gobernador Luis Caldera supervisó el inicio de la obra que ejecuta de manera articulada el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y la Gobernación del Zulia
Farándula

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Catherine Fulop será abuela
Al Dia

Asciende a 72 la cifra de muertos y 300 heridos por el terremoto en Filipinas, según autoridades

El terremoto fue de magnitud 6,9 en la noche del martes.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025