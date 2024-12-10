La vida y canciones de Trino Mora, la voz del rock-pop en Venezuela

El emblemático cantante y locutor venezolano Trino Mora falleció la noche del lunes 9 de diciembre, a los 81 años, tras marcar a generaciones de amantes de la música en Latinoamérica y el mundo.

Así lo notificó este martes su hermano, el periodista Arturo Mora, a través de sus redes sociales: "Con sumo pesar, debo informar sobre la partida física de mi hermano Trino".

“Lamentablemente, Trino murió ayer, avanzada la noche, luego de una intensa lucha con su padecimiento y debo decir que se fue en paz y dejó su música como legado”, contó Arturo Mora.

Su hermosa y potente voz aunada a sus excelentes letras, enamoraron a miles de venezolanos y románticos desde los años 70 hasta los 90.

El 27 de abril de 1973 Trino Mora se casa con la actriz Mary Soliani, por el civil y al día siguiente (28) se realizó la boda religiosa. Tuvieron un hijo llamado Marco Trino. Se divorciaron en 1975.

El artista fue novio de la reconocida actriz Jeannette Rodríguez durante dos años.

En 1977, Trino Mora protagonizó una fotonovela (de las últimas páginas de la revista Venezuela Farándula, en secuencias semanales), llamada "Ven, te quiero todavía" junto a la actriz Caridad Canelón, quien se llamaba Maribel.

Canciones de Trino Mora

Trino Mora conformó la agrupación “Los Duendes“, con la que se dio a conocer en el programa de televisión “El Club del Clan” en el 1965. Consumó 21 producciones discográficas desde que se lanzara como una revelación vocal en 1967.

Dominaba los géneros musicales Balada, Pop, Pop latino, Rock y Rock & Roll, así como el idioma inglés. Cantó con estrellas como Nancy Ramos, con la que grabó los temas Es primavera y Nada te cambia si tú quieres.

Entre sus éxitos están: Dile que vuelva, libera tu mente, Catira; Dime Adiós, Tengo que ser yo, Soy Tremendo, Mi Tristeza, Amor Libre, No olvides recordarme, Del amor, el recuerdo, Libera tu mente, Sé tú Mismo, control de Natalidad, Medio ambiente, Mi continuación, Sigue adelante, entre otros.

