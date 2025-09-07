Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

La Vinotinto afina detalles en Margarita para su duelo clave ante Colombia

El próximo martes, 9 de septiembre, la Vinotinto afrontará el partido más importante en la historia del fútbol nacional

Por Daniel García

La Vinotinto afina detalles en Margarita para su duelo clave ante Colombia
Foto: Agencias
Este sábado 6 de octubre, la Vinotinto, realizó una nueva jornada de entrenamientos en el Centro Total de Alto Rendimiento (CTAR) de Margarita, como parte de su preparación para el crucial encuentro ante su similar de Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

Bajo la dirección técnica de Fernando “Bocha” Batista, el combinado criollo busca afinar su estrategia con el objetivo de sumar tres puntos vitales que le permitan asegurar el puesto de repechaje en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

El cuerpo técnico ha intensificado las sesiones de trabajo físico y táctico, enfocándose en la cohesión del grupo y la recuperación de jugadores clave. La concentración en Margarita ha sido clave para mantener el enfoque y la disciplina del plantel en esta etapa decisiva del calendario clasificatorio.

Actualmente, la Vinotinto se encuentra en una posición expectante en la tabla, con un punto de diferencia sobre Bolivia. Por su parte, Colombia, ya clasificada busca mejorar su posición en la tabla general del clasificatorio mundialista.

