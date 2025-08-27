La Vinotinto anuncia convocatoria para la fase final de las Eliminatorias

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio a conocer este miércoles la lista oficial de jugadores convocados por el seleccionador nacional Fernando “Bocha” Batista para los compromisos ante Argentina y Colombia, correspondientes a las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Vinotinto, ubicada en la séptima posición con 18 puntos, buscará asegurar su clasificación o repechaje enfrentando a dos potencias del continente. El primer duelo será el 4 de septiembre en Buenos Aires, mientras que el cierre será el 9 de septiembre en Maturín, ante la selección cafetera.

En la convocatoria de 32 figuras, resalta jugadores estelares como Rafa Romo, Salomón Rondón, Jon Aramburu, Soteldo y Savarino, y las novedades de los jugadores; Carlos Vivas, Carlos Faya, Gleyker Mendoza y el delantero juvenil Kevin Kelsy.