Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

La Vinotinto anuncia convocatoria para la fase final de las Eliminatorias

32 nombres figuran entre los convocados para disputar los duelos ante Argentina y Colombia.

Por Daniel García

La Vinotinto anuncia convocatoria para la fase final de las Eliminatorias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio a conocer este miércoles la lista oficial de jugadores convocados por el seleccionador nacional Fernando “Bocha” Batista para los compromisos ante Argentina y Colombia, correspondientes a las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La Vinotinto, ubicada en la séptima posición con 18 puntos, buscará asegurar su clasificación o repechaje enfrentando a dos potencias del continente. El primer duelo será el 4 de septiembre en Buenos Aires, mientras que el cierre será el 9 de septiembre en Maturín, ante la selección cafetera.

En la convocatoria de 32 figuras, resalta jugadores estelares como Rafa Romo, Salomón Rondón, Jon Aramburu, Soteldo y Savarino, y las novedades de los jugadores; Carlos Vivas, Carlos Faya, Gleyker Mendoza y el delantero juvenil Kevin Kelsy.

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

El cantante y actor colombiano Beto Villa revolucionó la redacción de Noticia al Día

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

¿Dónde se esconde la luna para que no la veamos de día?

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

A pedradas y puñaladas mató a su padre en Guayana

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Se acerca el retorno de Jackson Chourio tras cumplir rehabilitación en Triple A

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Néstor Luis Alvarado requiere ayuda urgente para operación de cataratas

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

Eugenio Suárez llega a los 41 vuelacercas en la temporada

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

PC Maracaibo realizará jornada cardiovascular este viernes 29-Ago

Pelea callejera

Pelea callejera "paró el tráfico" en San Cristóbal

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 27 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 27 de agosto

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Francia envía refuerzos al Caribe y se une a la operación con EEUU contra el narcotráfico

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Abuelo de 82 años fue adoptado por una familia luego de quedar viudo

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Noticias Relacionadas

Al Dia

Vladimir Padrino López invita a la jornada de Alistamiento Militar: "La mentira se combate con la verdad"

El alto funcionario dijo que el pueblo está dando la pelea de pie
Al Dia

Tres muertos y 20 heridos deja un tiroteo en una iglesia y escuela católica en Minneapolis, EEUU

Las autoridades confirman tres víctimas mortales, incluido el agresor.
Al Dia

Yurmaira, la niñera y maestra venezolana que enseña su idioma y cultura a niños en Estados Unidos

El método de la venezolana es el amor que le pone
Deportes

Sin decisión: Martín Pérez brilló en el montículo durante derrota de Medias Blancas

El zurdo solo permitió un hit en siete episodios en blanco ante Kansas City

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025