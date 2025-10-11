La Vinotinto cayó ante Argentina en el debut de Vizcarrondo como entrenador interino

La Vinotinto cayó 0-1 ante Argentina este viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami en el debut de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino.

El único tanto del partido fue obra de Giovani Lo Celso en un duelo donde el conjunto de Lionel Scaloni fue ampliamente superior.

La ‘albiceleste’ tuvo mayor eficacia y pudo ampliar diferencias en más de una oportunidad, pero el arquero José Contreras evitó una goleada.

Telasco Segovia y Gleiker Mendoza destacaron en la selección nacional. Asimismo, el próximo encuentro de Venezuela será el lunes 13 ante su similar de Belice.

