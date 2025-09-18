Jueves 18 de septiembre de 2025
La Vinotinto descendió tres puestos en el ranking mundial de la FIFA

El elenco nacional pasó del 46 al 49 de las mejores selecciones del mundo

Por Daniel García

Foto: Agencias
La Vinotinto sufrió un nuevo revés en el panorama internacional al descender tres posiciones en el ranking mundial de selecciones del fútbol, ubicándose ahora en el puesto 49. Este jueves, la FIFA dio a conocer la lista con principales novedades.

La caída se produce tras las derrotas sufridas en la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, donde el combinado criollo fue superado por Argentina (3-0) y Colombia (6-3), resultados que lo dejaron fuera de la zona de repechaje rumbo al Mundial 2026.

Este descenso marca un retroceso significativo respecto al mes anterior, cuando Venezuela ocupaba el puesto 46 y mantenía esperanzas de clasificación. El equipo dirigido por Fernando Batista, cuyo ciclo ha llegado a su fin, había alcanzado su punto más alto en el ranking tras la Copa América 2024, llegando al puesto 37.

Con 1.465,02 puntos, Venezuela se mantiene por poco dentro del top 50 mundial y ocupa el octavo lugar entre las selecciones de Conmebol, por detrás de Perú (48°), Paraguay (37°) y Ecuador (24°).

La nueva clasificación mundial es liderada por España, que destronó a Argentina y se ubica en el primer lugar por primera vez desde 2014, seguida por Francia y la propia Argentina, ahora tercera.

Lee también: Ronald Acuña Jr. alcanzó los 900 imparables en las Grandes Ligas

