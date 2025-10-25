La Vinotinto femenina inició su camino al Mundial con empate sin goles ante Chile

La Vinotinto femenina comenzó su camino hacia el Mundial de Brasil 2027 con un empate sin goles frente a Chile, en el estadio Metropolitano de Cabudare este viernes. El encuentro fue el primero en la cartelera de la Liga de Naciones de Conmebol, torneo que define los cupos para la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Durante los primeros 45 minutos, la Vinotinto tuvo el control del balón y logró acercarse al área rival, aunque sin generar peligro real. A pesar del dominio, las criollas no consiguieron rematar al arco ni crear ocasiones claras de gol.

En la segunda mitad, Venezuela mantuvo la posesión y mejoró su precisión ofensiva. Logró sacar varios remates al arco, pero la arquera chilena respondió con solvencia, evitando el gol Vinotinto.

Con este resultado, la Vinotinto suma su primer punto en la Liga de Naciones, que funciona como una fase eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027, en un torneo que otorgará cuatro cupos.

El próximo compromiso de las dirigidas por Ricardo Belli será como visitantes ante Paraguay, el martes 28 de octubre.

