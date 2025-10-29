La Vinotinto femenina triunfa ante Paraguay en la Liga de Naciones

La Vinotinto femenina conquistó este martes su primera victoria en la Liga de Naciones de Suramérica, al imponerse 1-2 a Paraguay en la segunda jornada del torneo, disputada en el estadio La Huerta de Asunción.

El marcador se abrió al minuto 20, cuando Raiderlin Carrasco aprovechó un preciso pase de cabeza de Gabriela García para definir frente al arco de Soledad Belotto. Desde ese momento, García se convirtió en una constante amenaza para la defensa paraguaya.

En los primeros minutos, Paraguay tuvo dificultades para generar peligro. Ni Lice Chamorro ni Camila Arrieta lograban romper el sólido bloque defensivo vinotinto. La arquera Nayluisa Cáceres fue determinante al evitar el empate con una gran intervención ante un potente disparo de Fátima Acosta.

El empate llegó al minuto 38, cuando Chamorro conectó un certero cabezazo tras un centro preciso enviado desde la banda derecha por Arrieta.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Paraguay se volcó al ataque y celebró momentáneamente un gol de Arrieta, quien aprovechó un rebote tras una doble intervención de Cáceres. Sin embargo, la árbitra Dione Rissios anuló la anotación por posición adelantada.

El gol definitivo llegó al minuto 69, tras un tiro de esquina mal defendido por Paraguay. Gabriela García apareció junto al segundo palo y definió con frialdad para el 2-1, dejando sin reacción a Belotto.

Con este resultado, Venezuela suma cuatro puntos en el torneo y se ubica en la cuarta posición de la tabla, en una competencia que otorga dos cupos directos y dos de repesca rumbo al Mundial de Brasil 2027.